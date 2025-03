Idosos sobrevivem a capotamento de carro na BR-354 em Minas

Quatro idosos sobreviveram a um capotamento do carro em que viajavam no quilômetro 184 da BR-354, na altura de Patos de Minas, Região do Alto Paranaíba de Minas Gerais, na noite dessa quarta-feira (26/3). Eles foram resgatados apenas com ferimentos leves.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os quatro idosos, duas mulheres de 73 e 75 anos, e dois homens, de 71 e 81 anos, ficaram presos no carro depois do capotamento. Conforme registros, o carro estava apoiado pela lateral e corria risco de tombamento.

Os bombeiros precisaram estabilizar o carro com o uso de cordas e, depois que não havia mais risco do veículo tombar, cortaram parte do para-brisa para que as vítimas pudessem ser retiradas.

Os quatro foram atendidos por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou que eles não tiveram ferimentos graves.

Segundo os bombeiros, os dois homens foram liberados do local depois de avaliação, enquanto as duas mulheres foram encaminhadas ao hospital para um acompanhamento mais detalhado. Porém, as condições delas não foram detalhadas.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) acompanhou o resgate e o condutor contou aos policiais que um segundo veículo fez uma conversão à frente do carro onde estavam, o que o forçou a desviar. Neste momento, ele perdeu o controle da direção e o carro capotou.