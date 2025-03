BH: mãe e filha tentam subornar polícia e são presas por tráfico de drogas

Mãe e filha foram presas por tráfico de drogas depois de tentarem subornar policiais com uma pistola em troca da liberdade. A dupla, de 46 e 26 anos, fazia as entregas das drogas com um motorista, que também foi preso. Elas foram presas no bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (26/3).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia de que um carro transportava drogas na BR-040, saindo de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os militares iniciaram um patrulhamento e encontraram o veículo, com o motorista bastante nervoso.

O homem foi abordado e, em busca pelo veículo, os policiais encontraram 14 barras de maconha e dois celulares. Ele foi questionado sobre as drogas e afirmou que entregava os materiais e era pago por cada contato que fazia.

Conforme o boletim de ocorrência, ele informou o endereço de onde ele pegava as “encomendas” e a guarnição chegou ao endereço da dupla de mãe e filha, no bairro Boa Vista, na capital. No local, foram encontradas duas barras de crack, dois pacotes de maconha, uma escopeta com seis cartuchos de calibre 12, uma máquina de cartões, uma balança de precisão e um caderno com anotações.

Em uma tentativa de se livrar da prisão, a mãe, de 46, ofereceu uma arma aos policiais, alegando que já foi presa por tráfico e não queria ser presa novamente. Os policiais simularam aceitar, foram ao endereço indicado e receberam uma pistola calibre 9 milímetros.

Em posse da arma, voltaram à casa da dupla e renovaram a voz de prisão. Na casa, ainda estavam três crianças, filhas da mulher de 26 anos, que foram entregues aos cuidados da tia. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Contagem, que segue com o caso.