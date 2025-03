Vídeo: PMs batem em pacientes e usam spray de pimenta em UPA na Grande BH

Pacientes que aguardavam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sofreram com uma ação violenta protagonizada por agentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Eles chegaram a usar a força e acionaram spray de pimenta dentro da unidade de saúde.

De acordo com uma mulher que estava na UPA São Benedito com a filha de apenas 5 meses, e preferiu não se identificar por medo de retaliações, a confusão começou após a chegada de um homem: ele seria diabético e teria desmaiado devido a uma crise de hipoglicemia. Diante disso, outro homem, que acompanhava esse paciente, começou a gritar para pedir atendimento.

Ainda segundo o relato da testemunha, o homem em crise foi colocado em uma cadeira de rodas e seria levado para o interior da UPA, mas o acompanhante foi impedido de entrar por policiais que estavam no local. Então, começou uma confusão, à qual os militares teriam respondido com violência desproporcional, agredindo, inclusive, o próprio paciente acomodado na cadeira de rodas.

"Bateram neles do nada, à toa", relata a mulher. A cena teria gerado revolta entre as demais pessoas que aguardavam por atendimento, o que fez com que os policiais fizessem ameaças e usassem o gás. "Chamaram os outros policiais e jogaram spray de pimenta", prossegue, mesmo com a presença de idosos e crianças na UPA.

Uma outra mulher, que estava de muletas e tentava gravar a cena, teria sido jogada ao chão pelos militares e agredida. Logo em seguida, ela desmaiou devido ao efeito do spray de pimenta. Um homem que tinha um corte na cabeça tentou ajudá-la, mas também acabou sendo golpeado pelos policiais.

A testemunha que conversou com a reportagem sob sigilo também filmou parte da confusão, o que teria gerado novas reações por parte dos policiais. "Ainda informaram para mim que não ia dar nada, que esse vídeo não ia valer de nada", afirma. "Ele falou que eu poderia ir na Corregedoria, que não ia dar nada para ele", conclui.

O que diz a UPA?

Após o tumulto, a direção da UPA São Benedito emitiu uma nota. De acordo com o texto, o homem que passava pela suposta crise de hipoglicemia estava, na verdade, sob efeito de álcool. A unidade de saúde ainda garante que ele foi atendido rapidamente.

"Ao perceber que não seria atendido de imediato, o paciente passou a se exaltar diante de todos. Um policial, que estava na unidade para atender outra ocorrência, tentou intervir para acalmar a situação, mas foi agredido pelo acompanhante do paciente. Nesse momento, o paciente, ainda na cadeira de rodas, levantou-se e também agrediu o policial", diz a nota.

Ainda segundo o esclarecimento, diante das agressões, o militar teria pedido reforços. "Com a chegada da polícia, a situação escalou, resultando em uma briga generalizada. A Polícia Militar, para tentar controlar os ânimos, utilizou spray de pimenta, o que infelizmente agravou ainda mais a situação," prossegue. Leia a nota, na íntegra:

Na tarde desta quarta-feira, 26 de março, a UPA São Benedito recebeu dois pacientes que buscaram atendimento, um dos quais alegava estar com hipoglicemia e estava aparentemente desmaiado em uma cadeira de rodas. Imediatamente, nossa equipe prestou o primeiro atendimento e identificou que o paciente não apresentava sinais de hipoglicemia, mas sim de embriaguez.

Ao perceber que não seria atendido de imediato, o paciente passou a se exaltar diante de todos. Um policial, que estava na unidade para atender outra ocorrência, tentou intervir para acalmar a situação, mas foi agredido pelo acompanhante do paciente. Nesse momento, o paciente, ainda na cadeira de rodas, levantou-se e também agrediu o policial. O policial então solicitou reforços e, com a chegada da polícia, a situação escalou, resultando em uma briga generalizada.

A Polícia Militar, para tentar controlar os ânimos, utilizou spray de pimenta, o que infelizmente agravou ainda mais a situação. Durante toda a ocorrência, a UPA São Benedito estava com um baixo número de fichas para atendimento, mas com um número de médicos acima do normal, pois, a partir de hoje, contamos com um médico adicional em nossa equipe clínica.

A direção da UPA São Benedito reitera que, apesar do tumulto, todos os pacientes e acompanhantes presentes no momento da confusão receberam a devida atenção. Ressaltamos que, em nenhum momento, houve excesso por parte dos colaboradores da UPA.

