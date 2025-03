MG: policiais militares agridem idoso e filho durante abordagem em bar

O idoso José Antônio Hilário Filho, de 64 anos, desmaiou após uma abordagem policial em Santa Juliana, no Alto Paranaíba. O caso ocorreu na noite desse sábado (22/3) em frente ao bar da família e foi registrado em vídeo por testemunhas. A ação também resultou na detenção do filho de José Antônio, Valdez José Hilário, de 38 anos, que alega ter sido agredido e algemado de forma violenta.

O bar pertence a José Antônio e funciona como uma forma de complementar sua renda. Nos fins de semana, Valdez costuma ajudar o pai no estabelecimento e, naquele dia, relatou que o ambiente estava tranquilo antes da chegada da polícia.

Segundo José Antônio, por volta das 18h20, ele e o pai estavam na porta do bar quando duas viaturas da Polícia Militar chegaram e ordenaram o fechamento do local. Valdez perguntou se havia alguma denúncia específica, mas, antes de obter uma resposta, foi empurrado por um dos policiais e bateu a cabeça na parede.

Em seguida, ele foi imobilizado por vários policiais, algemado com força e levado para a viatura. Já na delegacia, Valdez pediu que as algemas fossem afrouxadas, pois suas mãos estavam inchadas, mas afirmou que os policiais apertaram ainda mais.

Durante a confusão, José Antônio, que é cardíaco, tentou intervir ao ver o filho sendo agredido, mas foi atingido com um soco no rosto e desmaiou. Testemunhas registraram o momento em que ele permaneceu desacordado no chão por minutos, até ser socorrido por uma mulher que estava no local.

As imagens também mostram que os policiais continuaram com as agressões mesmo depois de Valdez estar caído no chão. Outra mulher que tentou intervir foi contida pelos militares.

Valdez relatou que permaneceu na delegacia por cerca de três horas e que, ao ser levado para o hospital para exame de corpo de delito, a médica não realizou uma avaliação completa.

Na delegacia, ele ficou algemado dentro da cela por horas. Em determinado momento, os policiais tentaram fazê-lo assinar um documento sem permitir que o lesse. Diante da recusa, ele foi ameaçado de voltar para a cela.

Ele também afirmou que não ficou sabendo de operações policiais semelhantes em outros bares da cidade e que não havia qualquer denúncia prévia contra o estabelecimento de seu pai.

Valdez afirma que o pai já estava emocionalmente fragilizado, pois havia perdido um irmão recentemente. “Não tem como descrever o que senti ao ver meu pai naquela situação. Ele já estava muito abatido e, depois da agressão, desmaiou. Acordou apenas no hospital”, relatou Valdez.

No dia seguinte, José Antônio passou mal e apresentou sintomas semelhantes aos de um ataque cardíaco. Ele segue debilitado e sob acompanhamento médico.

Valdez também sofreu ferimentos durante a abordagem e diz que tem dormido à base de remédios desde o ocorrido. “Me sinto impotente porque a polícia está ali para proteger o cidadão”, desabafou.

Ele ainda afirmou que teme sofrer perseguição por parte dos policiais envolvidos na abordagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar o caso. A reportagem procurou a Polícia Militar para mais informações e aguarda retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice