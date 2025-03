Cratera "engole" caminhão em avenida de Contagem

Uma cratera engoliu um caminhão na Avenida Coronel Jove Soares Nogueira, no bairro Inconfidentes, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (26/3).

O burca se abriu na altura do número 135 da avenida. De acordo com a Transcon, empresa que administra o trânsito da cidade, há óleo na pista. Agentes já estão no local e acompanham a ocorrência. Um reboque foi acionado para fazer a retirada do veículo do local.

Ainda não há informações de feridos e de como o buraco se abriu.