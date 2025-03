BH: briga por atraso em aluguel tem faca, barra de ferro e arco e flecha

Um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 23, ficaram feridos durante uma briga por atraso de aluguel na noite dessa terça-feira (25/3), no bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia encontrou o homem caído ao solo com diversas facadas pelo corpo. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Odilon Behren. Chegando à unidade, a equipe médica relatou aos militares que uma mulher havia dado entrada com ferimentos graves nos dedos e que o caso poderia estar relacionado.

A mulher, acompanhada do companheiro, contou à polícia que ela e o marido são inquilinos do homem de 39 anos. Por motivo de atraso de aluguel, o dono do imóvel foi discutir com o casal, momento em que o homem foi para cima dela com uma barra de ferro.

O marido da mulher, de 26 anos, afirmou que o dono do imóvel está desligando a energia da residência com frequência devido ao atraso no pagamento. Na noite de ontem, depois de ter a energia desligada, o inquilino também desligou a luz do locador.

Por causa disso, o homem de 39 anos entrou na casa do casal com um arco e flecha, uma barra de ferro e uma faca. O inquilino afirma que o locador foi para cima da mulher e a agrediu com a barra de ferro, momento em que ele pegou uma faca e golpeou o homem no intuito de parar as agressões contra a companheira. Ao ser ferido, o locador saiu da residência e o casal foi para o hospital receber atendimento médico.

A mulher do locador confirmou a briga por motivo de atraso de aluguel e que o marido vinha cortando a energia da casa onde o casal mora. Durante a discussão, o casal foi para cima do locador com uma faca. A mulher ainda alega que, enquanto o homem esfaqueava o marido, a inquilina dava socos nele.

Nesse momento, o locador pegou uma barra de ferro para se proteger. A mulher ainda afirmou que ela e os filhos foram ameaçados pelo inquilino.

A faca usada no crime não foi localizada. A inquilina teve um ferimento grave na mão e rompeu o tendão de um dos dedos. O estado de saúde do proprietário do imóvel não foi divulgado.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.