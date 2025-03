BH: polícia identifica suspeito de assaltar mulher na Serra com mata-leão

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um dos homens flagrados por câmeras de segurança desferindo um golpe mata-leão em uma mulher durante um roubo de celular foi identificado. A ocorrência foi registrada na Rua do Ouro, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no último sábado (22/3).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), assim que militares do 22º Batalhão foram acionados, via 190, começaram as diligências para prender os autores e recuperar os bens da vítima. “Neste sentido, os policiais já identificaram um dos autores e está trabalhando na identificação do segundo autor, para subsidiar os trabalhos da polícia judiciária”.

O crime violento foi registrado por uma câmera de segurança de um prédio. Na imagem, uma mulher, com o filho de 6 anos, toca o interfone de um prédio. Ao fundo, dois homens se aproximam, atravessando a rua.

Ela tem um celular nas mãos e, quando leva o aparelho ao ouvido, é surpreendida por um deles, que chega por trás, dá nela um soco e uma gravata, jogando a mulher ao chão. O celular cai. O segundo homem pega o aparelho, enquanto o primeiro toma a bolsa da vítma. Os dois fogem.

O assalto ocorreu no início da noite, no Edifício Geórgia, esquina das ruas Ouro e Monte Sião. A mulher chegava com a criança para visitar o pai.

Tocou o interfone e, como não obteve resposta, resolveu ligar pelo celular, quando ocorreu o assalto Vizinhos do pai da vítima socorreram a mulher. A Polícia Militar foi chamada, registrando a ocorrência.

Depois do assalto, a corporação intensificou o policiamento na região. “A Polícia Militar orienta que a comunidade acione o serviço de emergência policial, sempre, pelo telefone 190, diante da visualização de indivíduos em atitude suspeita”.