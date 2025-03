Belo Horizonte recebe Selo Betinho pelo combate à fome

Nesta terça-feira (25), Belo Horizonte foi reconhecida com o Selo Betinho, uma bonificação concedida às cidades que se destacam no combate à fome e na promoção da segurança alimentar. A premiação, organizada pela ONG Ação da Cidadania e pelo Instituto Comida do Amanhã, avaliou 12 municípios, mas apenas três atingiram os 70% exigidos das 36 metas estabelecidas.

A cidade obteve bons resultados na oferta de refeições em restaurantes populares, escolas e cozinhas comunitárias, além da distribuição de cestas básicas e doações do Banco de Alimentos. Programas de abastecimento e capacitação profissional também foram considerados na análise.

A transparência na divulgação de dados foi um dos critérios que garantiram a premiação. Durante a cerimônia, o prefeito em exercício, Álvaro Damião (União Brasil), destacou a importância da política de segurança alimentar do município e reforçou o compromisso com a continuidade das ações.

“O reconhecimento nacional com o recebimento do Selo Betinho nos mostra que Belo Horizonte está no caminho certo e evidencia o nosso compromisso com a cidade e com os cidadãos belo-horizontinos. Os dados de Segurança Alimentar e Nutricional na capital confirmam nosso esforço para diminuir a desigualdade social e eliminar a fome. Quem tem fome tem pressa, e eles têm pressa para que possamos agir rapidamente”, disse o parlamentar.

A cidade em números



De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) de 2023, Belo Horizonte está entre as cidades com menor índice de insegurança alimentar e nutricional no país, ocupando a quarta posição.

A ONG Ação da Cidadania analisou as ações que levaram a esse resultado e constatou que o município cumpriu integralmente 28 metas e atendeu parcialmente outras seis nos eixos de Fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), Políticas Públicas e Transparência.

Em relação à assistência alimentar, Belo Horizonte registrou números expressivos em 2024. Foram servidas mais de 2,4 milhões de refeições nos restaurantes populares, 82,8 mil nas cozinhas comunitárias e 79,2 milhões nas escolas municipais.

Além disso, o Programa Cesta nas Férias distribuiu 63,2 mil cestas básicas, e o Banco de Alimentos beneficiou 8,3 mil pessoas por semana, com a doação de 339 toneladas de alimentos para instituições socioassistenciais.

Outros programas voltados à alimentação acessível e à qualificação profissional também foram analisados. Em 2023, o Programa Abastecer comercializou 9,2 mil toneladas de alimentos, enquanto a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana movimentou 464,9 toneladas. Na capacitação profissional, 723 pessoas foram treinadas em Agricultura Urbana e Agroecologia, 685 receberam certificados do Cresan - Mercado da Lagoinha, e 25,6 mil participaram de atividades de Educação Alimentar e Nutricional.

