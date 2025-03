Um homem foi preso pela Polícia Federal (PF) com pacotes de cigarros eletrônicos, produto ilegal no Brasil, na cidade de Uberlândia. Ele levava a mercadoria do Mato Grosso do Sul para o Triângulo Mineiro e vai responder pelo crime de contrabando.



A abordagem aconteceu no Bairro Tubalina, Zona Sul da cidade, quando o Grupo de Intervenção Rápida e Segurança Externa (Gise) da PF fazia verificações. O suspeito tinha buscado os cigarros em Dourados (MS).



Com ele, estavam 37 cigarros eletrônicos, além de acessórios para consumo de tabaco e similares. Entre os itens encontrados também estavam essências para cigarro eletrônico e uma embalagem com quatro resistências para reposição dos cigarros.



Conforme a PF, os produtos não tinham documentação legal de importação ou comercialização e, por isso, o homem abordado foi detido por contrabando de cigarros eletrônicos e descaminho, crimes relacionados à importação e transporte ilegal de mercadorias.



Tanto o suspeito quanto os produtos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia.