Polícia Federal cumpre mandados de prisão que estavam pendentes

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Com o objetivo de cumprir mandados de prisão em aberto, a Polícia Federal desencadeou, na última semana, no período de 17 a 21 de março, a Operação Capturas. Os alvos foram foragidos envolvidos com crimes hediondos. No total foram efetuadas seis prisões - a de maior destaque foi a prisão de um homem, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, condenado a 16 anos por estupro de vulnerável, e que estava foragido.

As outras prisões foram em função de um homicídio, expedido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte; três prisões por crimes relacionados ao tráfico internacional de drogas.

Uma dessas prisões por tráfico de drogas foi de um homem que estava foragido há mais de noventa dias e era responsável pela distribuição de entorpecentes na região de Timóteo, no Vale do Aço.

O mandado de prisão tinha sido expedido pela Justiça de Coronel Fabriciano. Ele movimentou cerca de R$ 8 milhões em pouco mais de um ano e utilizava casas de jogos e veículos para lavar o dinheiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As outras duas prisões foram resultantes de mandados expedidos pela Vara Federal de Uberaba.