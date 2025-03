PF mira grupo criminoso suspeito de migração ilegal

Uma operação da Polícia Federal mirou um esquema criminoso de promoção de migração ilegal e associação criminosa, envolvendo a entrada irregular de brasileiros em outros países.

Na manhã desta sexta-feira (7/3), os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dos envolvidos no esquema na cidade de Iapu, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, com o objetivo de obter novos elementos de prova que corroborem os indícios já levantados.

A PF estima que o grupo criminoso recebe pagamentos por viagens ilegais ao exterior, frequentemente por meio da transferência de veículos e propriedades para terceiros. Além disso, o esquema conta com o apoio logístico de indivíduos fora do Brasil.

As vítimas também são alvo de ameaças, especialmente quando o objetivo da viagem não é concretizado, mas ainda assim são forçadas a pagar os valores cobrados.

Os investigados responderão pelos crimes de promoção de migração ilegal e associação criminosa, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 8 anos de reclusão.

