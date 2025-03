Maquiadora sai de casa em BH e desaparece; família pede ajuda

A família da maquiadora belo-horizontina Alinne Francyelle dos Santos, de 27 anos, pede ajuda para encontrar a jovem, que está desaparecida desde o último sábado (1º/3). O desaparecimento foi comunicado à Polícia Civil nessa quarta-feira (5/3).

Ao Estado de Minas, o pai dela, o aposentado Nilton Gonçalves, de 61 anos, disse que a filha deixou a residência onde mora, no Bairro Santa Terezinha, na Pampulha, pela manhã. “Mandei mensagem na manhã de sábado e ela me respondeu. Estava tudo bem. Tentei fazer contato de novo, no mesmo dia, à tarde e à noite. Aí, ela já não deu mais retorno”, disse.

“Pensei em procurar a polícia no mesmo dia ou no dia seguinte, mas a mãe dela, com quem sou separado, achou melhor esperar”, completou Nilton, acrescentando que não tem ideia do que possa ter acontecido e que a filha não tem inimigos.

“Não sei o que aconteceu. Até onde eu sei, estava tudo bem na vida da minha filha. Ela até estava pensando em voltar a estudar e queria cursar Biomedicina”, explicou.

Informações sobre o paradeiro da jovem podem ser repassadas ao pai dela pelo número (31) 9 9642-6697. Outra opção é entrar em contato com a Polícia Civil por meio de ligação para 0800 2828 197.

