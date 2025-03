Carnaval em MG: 13,2 milhões de pessoas participaram da festa

O Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade 2025, promovido pelo governo de Minas, atraiu 13,2 milhões de foliões, sendo 6 milhões somente na capital mineira. No ano passado, foram 12 milhões de foliões no estado e 5,5 milhões na capital.

“Estamos extremamente satisfeitos com os avanços. Menos problemas em todos os aspectos: violência, assédio, furtos, acidentes nas estradas, pessoas hospitalizadas. Tivemos um público recorde, que continua crescendo, e nós queremos cada vez mais, só vou ficar satisfeito no dia que tivermos o maior e o melhor carnaval do Brasil”, declarou o governador Romeu Zema (Novo).

A folia gerou impacto nos setores de turismo, hotelaria, gastronomia, transporte e serviços. O governo estadual estima que R$ 5,3 bilhões foram movimentados ao longo da festa carnavalesca.

Via das Artes

A grande novidade do carnaval em Belo Horizonte foi a Via das Artes, que ofereceu atrações de circo, dança, música, poesia, artes visuais e tecnologia nas três avenidas sonorizadas: Brasil, Amazonas e dos Andradas. De acordo com o governo, o evento chegou a reunir 10 mil pessoas.

Também houve a realização da Virada Eletrônica, evento com programação 24h na Avenida Amazonas entre os dias 3 e 4/3 com participação de DJs renomados, enter eles o apresentador Zeca Camargo. O projeto contou também com a Alvorada Poética, dedicada ao slam e à poesia, o Quarteirão Eletrônico e com concertos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em um palco montado na Avenida Bernardo Monteiro, esquina com Avenida Brasil.

Apesar do investimento no crescimento da festa em Minas, a secretária adjunta de Estado de Comunicação Social, Bárbara Botega, afirmou que é preciso valorizar a cultura local e manter um equilíbrio em relação à mega eventos que estão sendo atraídos para a capital, como foi o caso do Bloco promovido pelo DJ Alok que reuniu um público de mais de meio milhão de foliões.

“Obviamente o carnaval de BH se mostrou uma vitrine maravilhosa, não à toa o Alok resolveu vim para cá fazer um mega evento. Acredito que a tendência é, de fato, essa, o que é bastante positivo, mas não podemos nos descuidar da nossa essência e dos nossos artistas”, disse Botega.

Ocupação e mobilidade

Segundo divulgado pelo governo estadual nesta quinta-feira (6/3), a média de ocupação hoteleira em BH chegou a 87,5%, com pico 90,2% no domingo. A média de 2025 na capital é 16 pontos percentuais maior que a de 2024, que foi de 71,3%.

Além disso, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) divulgou que 148.256 passageiros passaram pelo Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em Belo Horizonte, entre os dias 27/2 e 4/3, um movimento 7,6% maior do que em 2024, quando foram registrados foram registrados 137.760 passageiros entre embarques e desembarques.

Em relação ao transporte na capital, cerca de 400 mil pessoas utilizaram o Metrô de BH entre sexta-feira (1/3) e a terça-feira de Carnaval (4/3), mesmo número do ano anterior. No ano passado, 678.625 passageiros embarcaram e desembarcaram nos ônibus metropolitanos. Em 2025, foram 579.960 passageiros. O governo acredita que a redução está relacionada à descentralização da folia.