Zeca Camargo em BH: 'Tinha uma corrente me trazendo de volta para Minas'

Após viralizar nas redes sociais ao atuar como DJ na festa de encerramento da Semana Criativa de Tiradentes, na Região do Campo das Vertentes, o jornalista Zeca Camargo desembarcou em Belo Horizonte nesta quinta-feira (27/2) e já se prepara para comandar uma madrugada de música na cidade e "redescobrir" parte do estado. O apresentador será responsável por animar os foliões e guiá-los até a Via das Artes — a Avenida Amazonas, na Região Central. O projeto pretende estender a folia ao longo da madrugada e será marcado por apresentações de DJs e até saraus de poesia.

Natural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Zeca sempre "ouvia falar bem" do carnaval de BH, mas, mesmo com grande parte dos amigos vindo para a capital mineira, a oportunidade não surgia. "Nos últimos 25 anos, passei o carnaval trabalhando. Primeiro na TV Globo, no Rio de Janeiro, e depois alguns carnavais na Band, em Salvador. Agora, é o primeiro carnaval em quase 30 anos que estou livre e pude escolher. Decidi vir para cá, para conferir essa animação. Então, a expectativa é altíssima", relatou em entrevista ao Estado de Minas.

O jornalista chegou ontem à cidade e disse já ter sentido "o climão" do público, que já aquece as ruas. "Ainda não tive a experiência dos bloquinhos, mas eu sei que a energia é ótima. Por enquanto, nos lugares por onde passei, as pessoas estão muito, muito animadas para o carnaval. A expectativa está nas alturas", contou.

Zeca Camargo se apresentará na Virada Eletrônica — o "after" de carnaval com os principais DJs e VJs de Belo Horizonte — das 00h às 02h, na Avenida Amazonas. Ele pretende apresentar uma seleção que vai do pop ao funk, eletrônico e brasilidades. "Eu não sou um DJ profissional. Isso começou como uma brincadeira, na verdade, em Tiradentes, onde eu tocava na Semana Criativa. E aí as pessoas gostaram, né?", menciona ele.

Playlist para o carnaval

Segundo o apresentador, não há uma técnica para ser "um super DJ". "Simplesmente vou colocando uma música atrás da outra. As pessoas perguntam: 'Ah, qual é a sua playlist?' E eu falo: 'Olha, é minha biblioteca do Spotify'. É de lá que vou selecionando. A responsabilidade agora é tocar para milhares de pessoas", explica Zeca.

No repertório, ele diz que não vão faltar hits do pop. "Não me desfaço do pop, apesar de não ser DJ profissional. Sempre coloquei música. Eu sou um cara de festa, sou festeiro. Desde novo, tinha o costume de fazer a discotecagem com fita cassete, gravava todas as faixas, o principal que as pessoas estavam ouvindo no momento", afirma.

O gosto pelo estilo musical deu origem a uma mistura de décadas, que vai embalar a apresentação da madrugada. "Eu gosto de misturar. Você pode ouvir uma música dos anos 70 e, na sequência, Charlie XCX. Depois, volta para Gretchen, passa por Anitta e Beyoncé. É imprevisível", compartilha Camargo.

As escolhas musicais, segundo Zeca, refletem em sua performance, que não é previamente ensaiada. "Eu coloco a música para mim e acabo achando que estou em uma festa, escolhendo as minhas músicas. Fico super feliz e acabo dançando. É um reflexo da seleção das músicas que estou tocando ali. Mas é inevitável, e isso depende da energia das pessoas também", diz o jornalista.

O DJ ainda destaca que, todas as vezes que tocou publicamente, foi como uma diversão e nunca como uma profissão. "Acabei vendo que a resposta era maravilhosa, era como uma simbiose. Se vejo que as pessoas estão animadas, fico mais animado e devolvo a animação. Tudo muito espontâneo", descreve o jornalista.

Blocos e restaurantes no radar

Com apresentação prevista para a noite de segunda-feira (3/3) para terça-feira (4), Zeca Camargo planeja marcar presença nos bloquinhos de rua. "Quero aproveitar bastante o fim de semana, porque segunda vou estar mais me economizando para poder tocar lá. E aí, na terça, esquece, vou entregar tudo!", garante ele. Até o momento, o Então, Brilha! e o novato Bloco do Djonga estão no radar do jornalista. "O Djonga, para mim, é farol na música nacional. Quero marcar presença nos dois", comenta.

Para além da folia, o apresentador também planeja "turistar" por BH. Os clássicos Mercado Novo e Mercado Central já são queridinhos, mas novos restaurantes da Região Centro-Sul também conquistaram o coração de Zeca. "Fui almoçar no chamado Gata Gorda. É uma coisa maravilhosa. Já gosto da comida mineira, e a chef faz uma mistura com tapas espanholas. É uma delícia 'demais da conta'", recomenda, ressaltando o "minerês".

Redescobrindo Minas

Zeca diz estar "redescobrindo" Minas Gerais. "Saí muito pequeno de Uberaba, aos 3 anos. Quando era criança, não lembrava de vir para cá. Foi só mais tarde que eu vim fazer jornalismo. Fui construindo muitos amigos. Então, eu tenho uma relação com o estado muito forte. Você nunca vai embora de Minas, né?", comenta.

Segundo ele, nos últimos anos projetos culturais e gastronômicos acabam lhe "chamando". "Acho que desde a Semana Criativa de Tiradentes, outros projetos voltados para a gastronomia, e o próprio carnaval, tudo tinha uma corrente me trazendo de volta para Minas Gerais. Eu só celebro isso" conclui o jornalista.