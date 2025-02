Carnaval em BH: guardas que falam idiomas estrangeiros auxiliam turistas

Para receber turistas de diversas partes do mundo durante o Carnaval de BH 2025, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCM-BH) contará com um Grupamento de Apoio ao Turista, composto por guardas fluentes em idiomas estrangeiros, sendo eles: inglês, francês, espanhol, alemão, italiano e japonês.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), ao todo, 14 guardas fluentes em outros idiomas atuarão no patrulhamento, além de cerca de 100 agentes com conhecimento básico em inglês e espanhol.

GCM Felipe Albuquerque, fala inglês, e vai atuar no atendimento a turistas em Carnaval de BH Tulio Santos/EM/D.A Press GCM Miguel Rodrigues, fala alemão, e vai atuar no atendimento a turistas em Carnaval de BH Tulio Santos/EM/D.A Press GCM Josyane Cardoso, fala inglês, espanhol e francês. Vai atuar no atendimento a turistas em Carnaval de BH Tulio Santos/EM/D.A Press Guardas municipais bilíngues vão atuar no Carnaval de BH Tulio Santos/EM/D.A Press Grupamento de Apoio ao Turista pode ser identificados pelo braçal azul com a inscrição "Tourist Support" (Suporte ao Turista) Tulio Santos/EM/D.A Press Voltar Próximo

O grupo, criado em 2023, contará com guardas espalhados por pontos estratégicos da cidade durante a folia, com destaque para a Praça Sete, podendo ser identificados pelo braçal azul com a inscrição “Tourist Support” (Suporte ao Turista).

O objetivo é oferecer assistência a foliões estrangeiros e garantir mais segurança durante a festa. Além do patrulhamento, os guardas atuarão no combate à importunação sexual, uma das principais preocupações no evento, de acordo com a força de segurança.

Novos idiomas na segurança pública

Dentre os guardas que farão parte do grupamento bilíngue, há diferentes trajetórias e motivações para o aprendizado de outros idiomas. Miguel Rodrigues, que ingressou na corporação há sete meses, trabalhará como efetivo no Carnaval de BH pela primeira vez. Rodrigues fala alemão e vê no Grupamento de Apoio ao Turista uma oportunidade de aliar uma paixão pessoal à segurança dos foliões.

“Sempre gostei de aprender línguas e, quando percebi que poderia usar essa habilidade no trabalho, fiquei animado. É bom saber que algo que nos motiva pode ser útil para o bem da festa e das pessoas”, afirma.

Felipe Albuquerque, guarda civil municipal há dois anos, fala inglês e acredita que é fundamental que a cidade tenha esse suporte, e a presença de profissionais bilíngues fortalece o turismo na cidade. Ele aprendeu o idioma por meio de cursos e viagens. “Acredito que é cada vez mais necessário que as pessoas que atuam na área da segurança pública dominem outros idiomas, já que isso agrega para o turista e a cidade”, explica.

Para Josyane Cardoso, que atua na corporação há dois anos e domina três línguas estrangeiras (inglês, francês e espanhol), a oportunidade de atender turistas em seus respectivos idiomas gera mais segurança e acolhimento aos visitantes durante a estadia na capital. Ela aprendeu inglês e espanhol enquanto morava no exterior e, mais tarde, aprendeu o francês ao trabalhar em uma empresa que possuía na filial no país. “Me sinto privilegiada. Nem todo mundo tem essa habilidade. Para nós, que temos, poder contribuir para a experiência dos foliões é muito gratificante”, destacou.

Segurança e combate ao assédio

A PBH informou que, de 28 de fevereiro a 9 de março, a Guarda Municipal contará com um efetivo de 2,4 mil agentes. Cerca de 800 guardas patrulham a cidade por turno, com atenção especial à prevenção de crimes e à proteção de foliões.

Para o combate ao assédio, o Grupamento de Proteção à Mulher Guardiã Maria da Penha, criado pela Prefeitura (PBH) em 2023, também estará presente durante os dias de festa, orientando mulheres e coibindo casos de importunação sexual. Segundo a Guarda Municipal, mensagens de conscientização serão transmitidas por drones e anunciadas de cima dos trios elétricos.

Os integrantes da GCM-BH também serão vistos circulando a pé entre o público, durante os desfiles dos blocos, fazendo a distribuição de tatuagens com a frase “Não é Não” e em abordagens diretas aos foliões. De acordo com a PBH, a participação do Grupamento de Apoio ao Turista permitirá que a mensagem seja transmitida em diferentes idiomas, usando o microfone dos trios elétricos para informar também os visitantes estrangeiros sobre os comportamentos classificados como importunação.

O que a pessoa deve fazer se for vítima ou presenciar a prática do crime também será explicada em várias línguas. Assim como os canais de denúncia disponíveis, como o 153, da própria corporação, além do 190, da Polícia Militar.

Drones

Outra estratégia será o uso de drones para potencializar a capacidade de visualização do comportamento dos foliões durante o desfile dos blocos. A novidade foi anunciada em 6 de fevereiro, pela Polícia Militar, responsável pelo controle dos drones. Os equipamentos vão servir de suporte para o policial no chão, fornecendo informações aéreas de tumultos, crimes ou movimentações suspeitas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata