BH: Sapucaí recebe programação especial da Rua do Samba no carnaval

O projeto Rua do Samba, que exalta e valoriza o mais brasileiro dos gêneros musicais em Minas Gerais, terá uma edição especial durante o carnaval 2025. Durante quatro dias de festa (de 1º a 4 de março), das 9h às 16h, na Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o público poderá curtir duas rodas de samba diárias, sempre com um convidado especial. O acesso é gratuito.

O repertório traz grandes nomes do gênero em Belo Horizonte: Andrezza Duarte convida Gabriel Moura, Samba do Januário convida Dona Eliza, Pagode do Tavinho convida Cinara Ribeiro, Fernando Bento, Batuque Dagmar convida Laura Souza, Marina Gomes convida Aline Calixto, Tendendê convida Álvaro Ferr e Manu Dias convida Fabinho do Terreiro.

Além disso, a programação contará com a mestre de cerimônias Maryh Beneditta, garantindo acessibilidade com interpretação em Libras.

Espaços de descanso e hidratação para os foliões

Além de samba, haverá locais de descanso montados pela Copasa, equipados com mobiliário personalizado para relaxamento, água liberada e lixeiras para coleta seletiva, também garantindo uma festa mais sustentável. Os carros-pipinha estarão posicionados, garantindo a hidratação, de 8h às 17h, em todos os espaços e também na Praça da Liberdade.

O projeto foi viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Copasa e apoio institucional da Belotur.



Serviço

RUA DO SAMBA

1º a 4 de março

Local: Rua Sapucaí, esquina com Avenida Assis Chateaubriand

PROGRAMAÇÃO

Sábado (1º/3)

11h às 12h30 - Andrezza Duarte convida Gabriel de Moura

14h às 15h30 - Samba da Januário convida Dona Eliza

Domingo (2/3)

11h às 12h30 - Pagode do Tavinho convida Cinara Ribeiro

14h às 15h30 - Fernando Bento

Segunda (3/3)

11h às 12h30 - Batuque Dagmar convida Laura Souza

14h às 15h30 - Marina Gomes convida Aline Calixto

Terça (4/3)

11h às 12h30 - Tendendê convida Álvaro Ferr

14h às 15h30 - Manu Dias convida Fabinho do Terreiro



ESPAÇOS DE DESCOMPRESSÃO

Dia 1º a 4 de março

Locais: Rua Tomé de Souza, 1065

Praça Duque de Caxias

