Carnaval: Kandandu, Encontro de Blocos Afros abre programação em BH

Nesta sexta-feira (28/2), o Carnaval 2025 será oficialmente aberto em Belo Horizonte com o Kandandu – Encontro de Blocos Afros, que celebra a cultura e a ancestralidade afro-brasileira. O evento ocorrerá na Praça da Estação, no hipercentro da capital mineira. No sábado (1/3), a apresentação será repetida no mesmo local.

No primeiro dia, as apresentações começam às 18h20. No sábado, o Kandandu sobe ao palco com atrações variadas a partir das 17h30. A entrada é gratuita, mas o evento terá controle de acesso pela Guarda Civil Municipal.





Na sexta-feira, o Kandandu inicia sua programação com a energia do Bloco Oficina Tambolelê (18h20), seguido pelo Afoxé Bandarerê (19h40). O Bloco Samba'douro (20h20) aquece o palco para o balanço do Bloco Swing Safado (21h40). Na sequência, o Bloco Arautos do Gueto (23h) e o Bloco Magia Negra (0h) garantem um encerramento em grande estilo. Durante os intervalos, o som ficará por conta do DJ Cubanito.

No sábado, as atividades começam com a percussão marcante do Bloco Afrodum (17h30), seguido pelo ritmo do Bloco Arrasta Favela (18h50). A força feminina se destaca com o Bloco Tapa de Mina (20h), preparando o terreno para a energia do Samba da Meia-Noite (21h20), que encerra a festa com muito gingado. Nos intervalos, DJ Black Josi comandará os ritmos da festa.

Neste ano, o tema do encontro é "Água – Dona da Vida". A identidade visual e conceitual do evento representa a dualidade entre rios e mares, água salgada e água doce, além do ciclo constante de renovação e fluidez. Como parte desse conceito, os peixes também estão presentes, simbolizando a vida e a conexão entre diferentes ambientes aquáticos.

Resistência e celebração

A palavra "Kandandu", que na língua africana kimbundu significa "abraço", traduz, segundo os organizadores, o espírito do evento: um encontro de diferentes filosofias, saberes e vivências, promovendo um forte laço de união e fortalecimento por meio da ancestralidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O Kandandu é um abraço à ancestralidade, um espaço de fortalecimento da cultura afro-brasileira e um símbolo da diversidade que torna Belo Horizonte uma cidade acolhedora. Celebrá-lo é reconhecer nossa história e valorizar manifestações que promovem o sentimento de pertencimento", afirma Bárbara Menucci, presidente da Belotur.