Carnaval de BH: veja quanto cada bloco vai receber da prefeitura

Coordenador do Núcleo de Dados do Estado de Minas. Pós-graduado no master de Jornalismo de Dados, Automação e Data Storytelling do Insper. Ex-repórter de Gerais, Economia e Política.

A Prefeitura de BH vai desembolsar cerca de R$ 3 milhões para financiar o desfile de 101 blocos de rua no carnaval deste ano. Os valores são divididos em três categorias – A, B e C. Na primeira, cada agremiação recebe R$ 38.760 dos cofres públicos. A intermediária paga R$ 22.440, e a terceira R$ 13,6 mil.

São 52 blocos de rua contemplados na categoria A. Na intermediária, outros 35 receberam recursos da PBH, enquanto 14 foram selecionados na C. No total, a cidade terá o desfile de 568 agremiações, portanto, apenas 17,7% delas vão receber algum repasse do Executivo municipal.

Entre os blocos contemplados pela prefeitura, estão nomes já conhecidos pelo folião de BH, como Volta, Belchior; Sagrada Profana; Pisa na Fulô; Havayanas Usadas; e Seu Vizinho.

Por outro lado, outros cortejos famosos ficaram fora da lista por não alcançarem a pontuação mínima nos dois critérios adotados pelo Executivo: as habilitações jurídicas e técnicas. Entre os reprovados, estão Então, Brilha!, Truck do Desejo e Beiço do Wando, por exemplo.

Inicialmente, a PBH repassaria R$ 1,762 milhão aos blocos. Mas, após acordos com patrocinadores, esse valor saltou para R$ 2,991 milhões, um aumento de aproximadamente 70%. No total, considerando também os repasses às escolas de samba, blocos caricatos e outros investimentos, o aporte total da administração municipal chega a R$ 21,5 milhões.

Veja, na tabela abaixo, quanto cada bloco receberá em recursos (clique aqui, caso não visualize a tabela):