Bloco de Michel Teló cancela desfile no carnaval de BH em 2025

O desfile do Bloco Bem Sertanejo, liderado por Michel Teló, não será mais realizado no Carnaval de Belo Horizonte em 2025. O trio elétrico, que estava programado para sair na Avenida Abraão Caram, na Pampulha, foi retirado da programação. A Empresa Municipal de Turismo (Belotur) confirmou que o cancelamento foi uma decisão da própria organização do bloco, mas os motivos não foram informados.

A ausência da atração surpreendeu foliões, especialmente após o sucesso da estreia em Belo Horizonte no ano passado. Em 2024, a organização do evento estimava um público entre 20 mil e 50 mil pessoas, mas, ao final do desfile, a Polícia Militar calculou cerca de 60 mil foliões.

Com um repertório eclético, Michel Teló misturou músicas autorais, clássicos do sertanejo, axé e frevo. Durante o desfile, o cantor interagiu com o público e brincou: "Carnaval sem Chiclete com Banana não é carnaval, né?", antes de puxar "100% Você".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Antes de desembarcar em BH, o bloco já havia desfilado por quatro anos no carnaval de São Paulo. A reportagem tentou contato com a organização do bloco, mas ainda não obteve retorno.