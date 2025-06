Van com família voltando de velório despenca de 40 metros em MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Não bastasse a dor da perda, uma família de 16 pessoas que retornava de um velório em João Monlevade, na madrugada deste domingo (01/06), acabou se ferindo depois de a van ter saído da pista da BR-381, a "Rodovia da Morte", e rolado 40 metros abaixo em um barranco.

O acidente ocorreu na altura do KM373, em São Gonçalo do Rio Abaixo, próximo ao restaurante Mineirinho. O local corta uma área com vegetação e relevo acidentado com muitas curvas e pista sinuosa.

Os ocupantes do veículo ficaram feridos após o motorista perder o controle da direção e atravessar uma curva, caindo em um barranco profundo.

De acordo com as informações do CBMMG, depois de sair da curva, a van desgovernada despencou por um talude marginal íngreme, com aproximadamente 40 metros de altura. O veículo parou em meio à vegetação e tombou de lado, o que dificultou o acesso inicial às vítimas.

Os 16 passageiros da van deixaram o veículo acidentado apresentando ferimentos leves.

Apesar da gravidade da queda e do estado em que o veículo ficou, os primeiros relatos indicam que nenhum dos ocupantes apresentava quadro clínico considerado grave no momento do socorro.

As vítimas foram estabilizadas e, em seguida, conduzidas ao Hospital Margarida, unidade de saúde referência na cidade vizinha de João Monlevade, para receberem atendimento médico detalhado e passarem por exames.

Quatro ambulâncias foram deslocadas para socorrer as vítimas do acidente, sendo duas viaturas de resgate pertencentes ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e outras duas unidades do Serviço de Atendimento e Resgate Voluntário (SERVOR).