MG: motorista é preso ao passar R$ 500 no cartão em corrida de R$ 30

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um motorista de 36 anos, acusado de aplicar um golpe durante uma corrida, foi preso na manhã deste sábado (31/5) em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que havia combinado uma corrida do Bairro Jardim do Trevo até uma pousada no Bairro Azteca pelo valor de R$ 30.

Na hora do pagamento, por aproximação via cartão de crédito, o passageiro percebeu que foi cobrado R$ 500. O valor foi destinado a um estabelecimento comercial.

A vítima relatou aos militares que questionou o motorista. O condutor, no entanto, afirmou não ter feito nenhum débito na conta pelo método de aproximação e ainda exigiu o pagamento de R$ 30 pela corrida.

Com isso, o passageiro acionou polícia. A ocorrência policial não menciona se o serviço de transporte foi contratado de forma particular ou por meio de aplicativo.

Os militares constataram que o motorista possui diversas passagens por estelionato e tem o hábito de utilizar o nome do mesmo estabelecimento como beneficiário das cobranças indevidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil no município. O carro e o celular dele, um iPhone 15 Pro Max, foram apreendidos.