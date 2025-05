BH: perfil de motorista de app que roubou passageira em BH é bloqueado

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O perfil do motorista de aplicativo, da plataforma 99, acusado por uma passageira de roubá-la em BH, foi bloqueado. A informação foi confirmada pela empresa que lamentou o ocorrido. A vítima, de 58 anos, pulou do veículo quando o condutor ameaçou pegar uma arma no porta-luvas. O crime aconteceu na noite do último sábado (24/5).

A mulher decidiu se jogar do carro no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste da capital. Conforme o registro policial, a corrida começou no Bairro Concórdia, na Região Nordeste, com destino a uma pizzaria.

Na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao número 472, o motorista anunciou o assalto e roubou o celular da passageira. Assustada com a ameaça, a mulher saltou do carro em movimento.

Com o impacto, a mulher teve ferimentos na perna e ficou com dores no corpo. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão.

Ainda segundo o registro, o motorista fugiu do local em direção à Avenida Teresa Cristina. Populares chegaram a informar a placa do carro aos policiais, mas ele não foi encontrado. A ocorrência foi passada para a Polícia Civil que vai prosseguir com a investigação do caso.

Em nota, a 99 "lamentou o ocorrido e informou que o caso foi registrado na Central de segurança. Dessa forma, uma equipe especializada foi mobilizada e busca contato com a passageira para "prestar suporte e acolhimento, bem como orientações sobre o seguro, que cobre auxílio psicológico".