Preso na Bélgica mineiro na lista da Interpol acusado de vários crimes

Um homem de 66 anos, condenado por um homicídio consumado e dois tentados, cometidos em 1988, em Açucena, no Vale do Rio Doce, foi preso na Bélgica no dia 13 de maio deste ano. O idoso era foragido da Justiça Federal e Estadual e tinha mandados de prisão preventiva e por condenação contra ele. A corporação divulgou o caso nesta segunda-feira (26/5). Ele também é suspeito de participar de um assalto à sede dos Correios em 1999, em cidade na mesma região.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) de Ipatinga, no Vale do Rio Doce, realizou levantamentos de inteligência que resultaram na localização do idoso. O mandado da Justiça Estadual foi incluído no alerta vermelho da Interpol, após indicações de que o procurado estaria na Bélgica.

A detenção do idoso contou com auxílio da Polícia Federal e da Interpol. Agora é aguardada a solicitação de extradição, de acordo com a PCMG.

Crimes

O idoso responde por associação criminosa, roubo qualificado com emprego de arma e coação no curso do processo por suspeita de participação em um assalto à sede dos Correios em Timóteo, no Vale do Rio Doce, em 1999. A cautelar referente a essa investigação foi expedida pela Justiça Federal em Ipatinga em 2016.

Já na Justiça Estadual, o homem foi condenado a oito anos e oito meses de prisão por um homicídio consumado e dois tentados. Os crimes ocorreram em maio de 1988 em Açucena, também no Vale do Rio Doce, e prescreveriam em 2029.

