Foragido da Justiça é executado na porta de casa, em BH

Um foragido da Justiça, de 31 anos, foi morto a tiros na porta de casa, na noite desse domingo (25/5), no bairro Santa Cecília, na Região do Barreiro de Belo Horizonte. O tio dele foi ameaçado para que não tentasse impedir o crime. A suspeita é que o homicídio tenha relação com o tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem foi encontrado de barriga para baixo, com ferimentos na região da cabeça similares a perfurações de tiros, sem sinais vitais. O local estava com muito sangue e o corpo já estava coberto por um lençol.

Devido à forma como o homem foi encontrado, os policiais optaram por não alterar a posição do corpo para uma tentativa de socorro e aguardam a chegada da perícia, segundo o boletim de ocorrência.

Familiares da vítima relataram que ela não trabalhava nem estudava e “só ficava na rua”, nas proximidades de casa. Segundo eles, o homem já havia sido ameaçado em decorrência do tráfico e, por isso, passou um período fora de casa e retornou na última segunda-feira (19).

Conforme a polícia, o homem era foragido da Justiça e tinha passagens pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e era suspeito de homicídio.

Ataque na porta de casa

Um tio da vítima, que também era vizinho, contou aos policiais que os dois estavam sentados na porta de casa quando ele decidiu entrar na própria residência por um momento. Quando retornou, viu homens apontando armas ao sobrinho e eles ordenaram que ele voltasse para dentro de casa. O tio tentou jogar uma barra de ferro na direção dos autores para impedir, mas eles disseram que, se ele atirasse a barra, também seria alvo de tiros.

Outras testemunhas relataram que três homens com capuz chegaram em um veículo sedan preto, com os vidros abertos. Conforme os relatos, um deles desembarcou com uma arma longa em punho, executou a vítima e, na sequência, os três fugiram.

Durante o atendimento, uma pessoa que não se identificou entregou um bilhete aos policiais com três nomes, indicando que eles seriam os suspeitos. De acordo com a PM, os três são conhecidos por serem chefes do tráfico da região. Eles foram procurados, mas, até o fechamento da ocorrência, não foram encontrados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) da capital, onde passará por exames. O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios do Barreiro, que segue com as investigações.