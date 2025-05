Foragido da justiça é morto pela PM durante perseguição no Barreiro, em BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem, de 30 anos, foi morto em um confronto com policiais militares na noite desse sábado (24/5), no Bairro das Indústrias, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Caveirinha, como era conhecido, estava com mandado de prisão em aberto. Ele tinha passagens pela polícia desde 2011 por tráfico de drogas, roubo, furto, homicídio, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrências, os militares do 5º Batalhão da PMMG pediram reforço para buscar o homem, que fugiu armado pelo fundo da casa dele, na Rua José Carlos Mata Machado, por volta das 20h.

Na fuga, o foragido pulou o telhado de diversas residências. Em determinado momento, ele caiu em um terreno com dois imóveis.

Aos policiais, o morador de uma das casas relatou que viu o homem andando pelo telhado e caindo. Ele estava armado. Em seguida, o suspeito pulou o muro e passou para o imóvel mais próximo da rua.

No local, os militares encontraram Caveirinha escondido ao lado de uma máquina de lavar. Ao verem que ele estava armado, segundo o Boletim de Ocorrência, os policiais ordenaram que ele soltasse o revólver, o que não foi respeitado - o homem direcionou a arma aos policiais, que então dispararam.

Caveirinha, baleado, foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, também na Grande BH. Na unidade de saúde ele foi atendido e reanimado por 15 minutos, mas acabou morrendo. A corregedoria da Polícia Militar acompanha e apura o caso.