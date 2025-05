BH: Madrugada de sensação térmica negativa

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Belo Horizonte teve sensação térmica de -4,2ºC durante a madrugada deste domingo (25/5). A temperatura aparente foi registrada na Região Oeste da cidade, na Estação Meteorológica do Cercadinho, onde os termômetros marcaram mínima de 13ºC, a sexta menor registrada no ano.

A previsão, conforme a Defesa Civil municipal, é de que a manhã de hoje tenha temperatura amena. Ao longo da tarde, o tempo ficará mais quente com possibilidade da máxima chegar a 27ºC.

Em algumas regiões do estado há possibilidade de chuvas isoladas. Isso acontece pelo fluxo de umidade que chega do Oceano Atlântico Sul em direção ao continente. Por isso, o céu nas regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha fica parcialmente nublado a nublado com chances de precipitações rápidas.

Já na capital, apesar de o dia ficar com céu claro a parcialmente nublado, a previsão é que o tempo seco predomine. A umidade relativa do ar mínima deverá ficar em torno de 30%, à tarde. O índice está abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que deve variar entre 50% e 60%.

Previsão do tempo para hoje e amanhã Grande BH

Domingo (25/5): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 27ºC e mínima de 13ºC.

Segunda-feira (26/5): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 25ºC e mínima de 14ºC.

Em Minas Gerais