Ouro Preto – Foram anos de expectativa por um projeto que valorizasse o monumental patrimônio, tempos de temor pela ruína da imponente construção e, juntando os sentimentos aflitivos, um fio de esperança para salvar um dos tesouros arquitetônicos de Ouro Preto, na Região Central de Minas, primeira cidade brasileira (1980) reconhecida como Patrimônio Mundial. Pois o dia de celebrar - e relaxar- chegou. Neste sábado (24/5), abre as portas o Vila Galé Collection Ouro Preto, no histórico distrito de Cachoeira do Campo. A festa de inauguração reúne autoridades estaduais e municipais, empresariado e convidados brasileiros e portugueses.

Presente à inauguração, o governador de Minas, Romeu Zema, anunciou a duplicação do acesso (Rodovia dos Inconfidentes) que faz a ligação da rodovia BR-040 a Ouro Preto e Mariana: "Já temos o recurso para a obra que vai finalmente sair do papel ", disse Zema.

Ao lado do presidente do Grupo Vila Galé, o português Jorge Rebelo de Almeida, Zema anunciou também a construção do Vila Galé 2, em Brumadinho, na Grande BH, município onde fica o Instituto Inhotim, o maior museu a céu aberto da América Latina. Obra deverá começar em 2026 para inauguração no ano seguinte.

O prefeito de Brumadinho, Gabriel Parreiras (PRD), disse que o município vai doar ao grupo Vila Galé um terreno de 100 mil metros quadrados para construção do hotel com 308 apartamentos. O terreno fica ao lado de Inhotim.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), Leônidas Oliveira, informou que Minas tem 31 resorts sendo implantados, número só inferior, no país, para São Paulo, que tem 37. Arquiteto e historiador, Leônidas explicou que a abertura do resort em Ouro Preto tem significado simbólico e estratégico: “Primeira bandeira internacional a se instalar no nosso estado em mais de três décadas, a chegada do Vila Galé comprova que Minas está aberta ao mundo. É o resultado de um trabalho técnico e sensível, que alia cultura, turismo e desenvolvimento. Minas se reinventa e se reposiciona no cenário global com experiências únicas, acolhimento genuinamente mineiro e segurança institucional para o investidor. Vivemos novo ciclo: internacional, sustentável e com impacto direto na vida das pessoas. O Vila Galé Collection Ouro Preto é um símbolo da potência turística de Minas”.

O que não falta é história ao imóvel tombado em 2014 pelo estado. Em 1779, foi instalado no local, pela Corte portuguesa, o 1º Quartel do Regimento de Cavalaria de Minas Gerais. Já de 1897 a 1977, ocupou a edificação o famoso Colégio Dom Bosco. O resort de luxo, cuja entrada fica a poucos metros da Rodovia dos Inconfidentes (BR-356), foi recuperado pela rede portuguesa especializada em integrar hospitalidade e memória.

Satisfeito com a empreitada em Ouro Preto, Jorge Rebelo falou sobre a importância de preservação do patrimônio. "É um prazer restaurar um bem cultural. Uma cidade que não preserva seu patrimônio é uma cidade sem alma". Para ele, o Brasil é promissor na área de turismo. "É uma atividade da paz. Se o gestor pensar que, com o investimento nesse setor, pode melhorar as condições de vida das pessoas, o visitante, com certeza, vai sentir isso".

Oportunidades

Conforme divulgado, trata-se da primeira unidade, em Minas, da segunda maior rede hoteleira de Portugal – e o décimo segundo resort do grupo no Brasil. O empreendimento resulta de política pública estruturada, conduzida de forma integrada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG), por meio da Invest Minas, e pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG). Com investimento de R$ 180 milhões, o resort gerou 120 empregos diretos e mais de 600 postos de trabalho indiretos. Foi feito um contrato de 50 anos renovável entre as partes.





Os entendimentos iniciais para a instalação do Vila Galé Collection Ouro Preto começaram em 2021, durante missão oficial do governo de Minas à BTL Lisboa, considerada a maior feira de turismo do país ibérico. No ano seguinte, tratativas com os salesianos, proprietários do imóvel, viabilizaram a apresentação do projeto a grupos hoteleiros, explicou a secretária-adjunta de Comunicação Social do governo de Minas, Bárbara Botega. “Sabíamos do potencial desse espaço e da expertise do Vila Galé em requalificar imóveis históricos. Dois meses depois, o dr. Jorge Rebelo (presidente d Vila Galé) já estava em Minas com um pré-projeto. Hoje, temos um empreendimento que transforma a região, valorizando nosso patrimônio, gerando emprego, renda e oportunidades para o povo mineiro”.

Já o presidente da Invest Minas, João Paulo Braga, ressaltou que trazer um equipamento turístico desse porte para Ouro Preto “é contar nossa história de forma viva e contemporânea, conciliando tradição com inovação, patrimônio com desenvolvimento.”

Estrutura

Com 311 quartos, sendo 95 no edifício histórico restaurado e os demais distribuídos em dois novos blocos, o Vila Galé Collection Ouro Preto oferece uma estrutura que conjuga conforto, sofisticação e respeito à memória do lugar, de acordo com nota da Secult-MG. O resort conta com três restaurantes, dois bares, cinco piscinas aquecidas, capela, biblioteca, cinema, discoteca, clube infantil, ateliê, sete salas de convenções, auditório, sala de jogos e o Satsanga Spa & Wellness, com sauna, banho turco e salas de massagem.





A infraestrutura contempla também área de lazer completa: lago com tirolesa e pedalinho, trampolim, quadras poliesportivas, pista de kart e espaços voltados ao bem-estar e à contemplação da natureza.

Para quem gosta de azeite, há novidade. Reconhecida pela produção de vinhos e azeites nas regiões portuguesas de Alentejo, Douro e Ponte de Lima, a rede Vila Galé inicia agora um novo capítulo em Minas Gerais. Serão destinados 15 hectares da propriedade à plantação de vinhas e oliveiras, testando a viabilidade de cultivo em terras mineiras — uma iniciativa pioneira e simbólica, que une tradição portuguesa e inovação local.

O resort firmou parceria com o Haras M. Tostes para oferecer passeios de cavalo e charrete, proporcionando aos hóspedes uma imersão na paisagem da mata atlântica preservada que cerca o empreendimento. Os roteiros contemplam ainda trilhas ecológicas, horta pedagógica, caiaque, passeios de jipe, bicicleta e até balão de ar quente.

O hotel terá ainda um espaço dedicado à preservação da história do Regimento da Cavalaria e do Colégio Dom Bosco, que foi referência em educação e inovação agrícola.