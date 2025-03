Mulheres vítimas da tragédia de Brumadinho serão homenageadas neste sábado

O Dia Internacional da Mulher será celebrado neste sábado, 8 de março. Com isso, a Associação dos familiares das vítimas e atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho (Avabrum), na Região Central, fará, pela primeira vez, uma homenagem especial às 60 mulheres que morreram no rompimento da barragem, com a instalação de 60 cruzes no letreiro da cidade.



Maria Regina da Silva, membro da diretoria da Avabrum e idealizadora da homenagem, conta que a ideia surgiu durante o ato que marcou seis anos do rompimento da Barragem I (B1) da Vale S.A. Na ocasião, foram despejados aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos, tirando a vida de 272 pessoas - duas ainda não encontradas - e atingindo 26 municípios. A placa na entrada da cidade foi escolhida por ser o local onde as vítimas embarcaram pela última vez para ir trabalhar.

“Será um ato silencioso porque elas foram silenciadas de um minuto para o outro. À meia-noite vamos colocar as cruzes e uma faixa para marcar a perda dessas mulheres. Elas eram mães, avós, tias, filhas. Então é muito muito significativo, no dia da mulher, lembrar que mataram 60 mulheres de uma vez”, explica Regina.

A diretora perdeu a filha, Priscila, no desastre. Ela foi encontrada 20 dias depois do rompimento e um enterro foi realizado na época. Um ano depois, Regina descobriu que um braço e uma mão haviam sido encontrados e estavam no IML.

“Eu fiquei surtando dentro de casa durante um ano. Depois desse tempo, tive a ideia de ligar no IML. Foi ali que eu entendi que eu não tinha enterrado a minha filha e até hoje isso não aconteceu, porque tem várias partes dela e de todos os outros naquele cemitério a céu aberto”, afirma.

Diante da dor de perder a filha, Regina afirma que só terá paz quando os responsáveis pela tragédia forem punidos criminalmente. “A gente vai conseguir um pouquinho de alento quando as pessoas que foram responsáveis pelo que aconteceu forem devidamente punidas. Porque elas sabiam da possibilidade daquilo, mas nem nós nem os trabalhadores sabíamos”.

Indenizações e acordos

Até o momento, a Vale pagou 8,9 mil acordos de indenização entre cíveis e trabalhistas, no valor total de R$ 3,8 bilhões, que contemplaram 17 mil pessoas, incluindo atingidos e evacuados de Brumadinho.

Em 4 de fevereiro de 2021 foi assinado o Acordo Judicial de Reparação entre a Vale, o Governo de Minas, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG). Ficou estipulado o valor de R$ 37,7 bilhões divididos entre ‘Obrigações de Fazer’ (quando a empresa paga e executa) e ‘Obrigação de Pagar’, com ações previstas até o ano de 2030.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a Vale, 75% do acordo já foi concluído, sendo que a maior parte foi executada dentro das ‘Obrigações de Pagar’. Nessa área, foram alcançados 91% dos R$ 19,9 bilhões a serem pagos. Nas ‘Obrigações de Fazer’, apenas 39% dos R$ 11,4 bilhões acordados foram executados. Outros R$ 6,3 bilhões foram pagos antes do acordo ser assinado.