Homem de 35 anos desaparece em Brumadinho

Sérgio Pataro Lopes Júnior, de 35 anos, desapareceu em Brumadinho, na Grande BH, no último dia 14. O gestor de negócios é assistido judicialmente, tem esquizofrenia e é dependente químico, segundo informações da família. Esta é a segunda vez que ele desaparece.

O pai, Sérgio Pataro Lopes, é curador do filho. Ele conta que Júnior mora com a mãe, também diagnosticada com esquizofrenia. Pai e filho trabalham em um escritório na capital mineira. Vinte dias antes do desaparecimento "oficial", ocorrido no dia 14/2, Sérgio relatou que o filho não comparecia ao trabalho.

Segundo o boletim de ocorrência emitido pela Delegacia Virtual de Minas Gerais, Junior foi visto pela última vez no início da manhã do dia 12/2, na portaria do condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, onde a família costuma frequentar aos fins de semana.

Nesse mesmo dia, ele teria ido procurar uma prima, mas não obteve sucesso. A última pessoa a vê-lo foi o porteiro.

Ainda segundo o B.O., não há motivos aparentes que justifiquem o desaparecimento.

O primeiro desaparecimento ocorreu em 2024, o que levou Sérgio a interditá-lo judicialmente. Segundo Sérgio Pataro, ao ser encontrado, o filho será internado em uma clínica de reabilitação por cerca de seis meses.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apura as circunstâncias do caso e não descarta nenhuma linha de investigação. Para compartilhar informações que possam contribuir para a busca de Sérgio Júnior, o telefone é 0800-2828-197.

