Carnaval BH: perfil nas redes sociais ajuda foliões a se locomover na folia

Carnaval de rua não precisa ser sinônimo de perrengue. O perfil da BHTrans, na rede social X (antigo Twitter), vai facilitar a locomoção de mineiros e turistas na cidade no pré e no carnaval. As informações sobre trânsito e transporte serão compartilhadas em tempo real.

O perfil já funciona divulgando informações, fotos e vídeos (de acordo com a Defesa Civil) de desvios e bloqueios de vias, sinistros de trânsito e tudo que diz respeito ao trânsito da capital. Durante a festividade, o foco serão rotas alternativas, alterações no transporte coletivo, mapas das ruas e informações detalhadas sobre os trajetos dos blocos em todas as regionais.

Espera-se que, com a novidade, o carnaval seja mais organizado e seguro. Uma equipe composta por profissionais do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e outros especialistas serão os responsáveis pela atualização do serviço. Os agentes contam com câmeras, sistemas de gestão de operações e canais de rádio para agilizar a transmissão das informações.

Dúvidas e demais interações poderão ser sinalizadas pelos usuários no X. Foliões também podem compartilhar possíveis ocorrências durante seus deslocamentos pelas ruas.

Os motoristas também podem se prevenir com outros aplicativos. O Waze e o Google Maps vão indicar interdições e sugerir rotas alternativas. O site Waze Events mostra as mudanças no trânsito inclusive após a festa.

Para quem vai de ônibus para os bloquinhos, as dicas são os aplicativos BHBUS+, Bus2, Cittamobi, Moovit, Siumobile. Vale lembrar que a Avenida do Contorno estará liberada para o trânsito e para o transporte coletivo.

O Portal Belo Horizonte também será essencial para visualizar horários e locais de concentração dos blocos carnavalescos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

