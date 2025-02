Acidente com amputação trava trânsito na BR-381, em Betim

Um acidente entre uma moto e um carro deixa o trânsito congestionado na rodovia BR-381, na altura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (24/2).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que, com o impacto da colisão, o motociclista teve as pernas amputadas. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

O piloto da moto foi socorrido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Municipal de Betim.

Conforme a Arteris Fernão Dias, concessionária da rodovia, o trecho do quilômetro 490 está com a faixa central congestionada, no sentido São Paulo. Às 7h20, o congestionamento chegava a uma fila de 1,5 quilômetro.

As equipes da PRF e da concessionária atuam em conjunto no atendimento da ocorrência.