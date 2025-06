Chefe do tráfico é executado e filho de 2 anos é encontrado deitado com ele

Um homem apontado como chefe do tráfico, de 39 anos, foi executado a tiros enquanto dirigia na Avenida Cristiano Machado, altura do Bairro Primeiro de Maio, Região Norte de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quarta-feira (11/6). O filho dele, de apenas dois anos de idade, foi encontrado deitado sob o corpo do pai.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 20h por testemunhas que afirmaram que dois suspeitos em uma moto vermelha atiraram contra o motorista na avenida. Conforme os registros, a equipe policial encontrou o carro da vítima, de modelo Fiat Uno, batido na placa de entrada para o Anel Rodoviário. Dentro do veículo, o homem estava caído no banco do passageiro, com diversas perfurações de arma de fogo e sem sinais vitais aparentes. A criança, em cima dele, não apresentava lesões.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. Devido à grande quantidade, a perícia não pôde determinar quantos disparos atingiram a vítima.

Segundo a PM, o homem tem extensa ficha criminal, incluindo o crime de homicídio, e é apontado como um dos líderes da organização criminosa Cinco de Julho, do bairro Primeiro de Maio. Informações recebidas pela equipe policial indicam que o homem comandava o tráfico de drogas na Praça Santo Antônio e queria “tomar” bocas de fumo no bairro, o que pode ter motivado o homicídio.

Uma outra suspeita é a ex-mulher da vítima. Isto porque, segundo testemunhas, ela era a única que sabia onde o homem estava, uma vez que ele havia saído para levar o filho ao hospital. O ex-casal havia se separado há cerca de dois meses e brigava constantemente. Ainda segundo informações, um ex-companheiro da mulher morreu de forma similar.

A criança foi encaminhada ao Hospital São Camilo para uma avaliação mais detalhada, que descartou lesões. O irmão da vítima acompanhou o atendimento e ficou responsável pelo menino.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por análises. As investigações seguem com a Polícia Civil.