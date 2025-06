PMMG comemora 250 anos com solenidade na Praça da Liberdade

Uma solenidade na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, marcou as comemorações dos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na noite desta segunda-feira (9/6). A cerimônia incluiu desfiles, discursos do governador Romeu Zema (Novo) e do comandante-geral da corporação, coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, além da entrega da edição especial da Medalha Alferes Tiradentes, concedida apenas aos cinquentenários da força de segurança.

A comenda, a mais alta da PMMG, foi criada em 1989 para distinguir personalidades e entidades que prestam serviços relevantes à corporação. O primeiro a ser agraciado com a premiação foi justamente o governador Zema, que elogiou o trabalho dos servidores. "A nossa Polícia Militar não é temida; ela é respeitada", declarou.

Entre os agraciados deste ano estava também Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV Alterosa, que, assim como o Estado de Minas, integra os Diários Associados. "É uma honra muito grande receber, não só no meu nome, como em nome da TV Alterosa, esta que é mais comenda mais importante da Polícia Militar de Minas Gerais; 250 anos, é uma emoção muito grande que entra para a história", declarou.

Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV Alterosa (ao centro) recebeu comanda da PMMG Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Durante a cerimônia, foi entregue uma comenda especial ao mais longevo comandante da PMMG, o coronel José Ortiga, de 104 anos. Ele recebeu a homenagem em um carro aberto da corporação.

A solenidade foi encerrada com desfiles em marcha, a cavalo e motorizados, de militares de diversos batalhões da PMMG, como Policiamento Ostensivo, Trânsito e Meio Ambiente, entre outros. O cortejo contou ainda com cinco viaturas antigas da corporação e o helicóptero Águia, que fez um sobrevoo rasante sobre a Praça da Liberdade.

História da PMMG

A Polícia Militar de Minas Gerais é a mais antiga do Brasil. Sua história teve início em 1775, com a criação do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, sediado em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, na Região Central do estado. Entre os integrantes da Força Pública na época estava Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Atualmente, o efetivo da PMMG é formado por cerca de 40 mil militares, entre homens e mulheres, além de aproximadamente 4,5 mil servidores civis. A corporação está dividida em 19 regiões, que atendem os 853 municípios do estado.