Monumento em cidade histórica de Minas é alvo de vandalismo

Na madrugada desta segunda-feira (9/6), o Chafariz do Passo, monumento localizado em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, foi alvo de vandalismo. A construção fica na esquina da Rua Bernardo de Vasconcelos com Rua Cláudio Manuel, no Bairro Antônio Dias.

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Ouro Preto lamenta o ato e esclarece que depredação de bens públicos é crime. O Executivo também afirma que a Secretaria de Segurança Pública está atuando para encontrar o autor. Já a Secretaria de Cultura e Turismo planeja a reestruturação do monumento.

O Chafariz do Passo foi construído entre 1740 e 1760, de acordo com a prefeitura. A construção, que há quatro anos não era vandalizada, faz parte do conjunto de chafarizes que foram responsáveis pelo abastecimento de água da antiga Vila Rica.

Chafariz do Passo antes do vandalismo Reprodução / Prefeitura de Ouro Preto

O ato de vandalismo é considerado crime no Brasil, de acordo com o artigo 163 do Código Penal, podendo resultar em pena de detenção de um a seis meses ou multa. Em caso de vandalismo contra o patrimônio público, a pena pode aumentar para detenção de seis a três anos e multa.

