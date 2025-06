Ex-diretora de escola é suspeita de desviar quase meio milhão de reais

A Polícia Civil (PCMG) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, investiga a ex-diretora de uma escola estadual da cidade, de 38 anos, pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Ela é suspeita de desviar R$ 465 mil em verbas da escola para uma conta pessoal entre os anos de 2023 e 2024. Os crimes teriam ocorrido na época que ela era diretora.

Na manhã desta segunda-feira (9/6), a polícia de Uberaba cumpriu mandado de busca e apreensão na casa da suspeita, onde apreendeu um veículo de luxo, dispositivos móveis e documentos. O inquérito do caso ainda não finalizado.

Conforme a PC, a mulher está proibida de deixar Uberaba durante a investigação e de se comunicar com qualquer testemunha ou servidores da escola estadual.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) declarou que, ao tomar conhecimento das irregularidades ocorridas na Escola Estadual Doutor José Mendonça, em Uberaba, adotou imediatamente as providências cabíveis, incluindo a exoneração da diretora do cargo de função pública.

Confira posicionamento da SEE-MG na íntegra:

"A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que, ao tomar conhecimento das irregularidades ocorridas na Escola Estadual Doutor José Mendonça, em Uberaba, adotou imediatamente as providências cabíveis, incluindo a exoneração da diretora do cargo de função pública, para garantir a apuração dos fatos.

O caso está sendo averiguado na esfera administrativa, por meio de processo disciplinar conduzido pelo Núcleo de Correição Administrativa (Nucad) da SEE, nos termos da legislação vigente. E no âmbito criminal, em procedimento conduzido pelas autoridades policiais competentes. Além do Ministério Público de Minas Gerais.

A Secretaria reitera o compromisso com a ética, a transparência e com o uso responsável dos recursos públicos, repudiando qualquer desvio de conduta."