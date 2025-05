Ação mira grupo envolvido com tráfico, homicídios e lavagem de dinheiro

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro é alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (29/5).

Segundo a corporação, a organização é atuante especialmente no bairro Conjunto Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte, e em bairros da região Sul da capital.

A investigação, conduzida pela 5ª Delegacia Especializada de Homicídios Sul (DHPP), apurou, ao longo de mais de sete meses, um sofisticado esquema criminoso com divisão de tarefas, estrutura hierarquizada e envolvimento direto em diversos homicídios que “impactaram gravemente a ordem pública”.

De acordo com o porta-voz da Polícia Civil, o delegado Saulo Castro, a operação foi batizada de Cerberus. A escolha do nome simboliza o papel da polícia na contenção da criminalidade e na proteção da sociedade contra a atuação de grupos que impõem o terror à população.

Na manhã de hoje, a ação cumpre 12 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão.

A operação conta com a participação de aproximadamente 120 policiais civis, com apoio de unidades especializadas como o Departamento Estadual de Operações Especiais e da Coordenadoria de Operações Estratégicas (COE), por meio das coordenações de Recursos Especiais (Core), Aerotática (CAT) e de Operações com Cães (COC).