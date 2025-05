Homem ameaça outro de morte e é executado a tiros em Betim, na Grande BH

Um homem de 26 anos, conhecido como “Coiote”, foi preso suspeito de matar a tiros outro homem, na tarde dessa quarta-feira (28/5), no Bairro Granja Santo Afonso, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele confessou o crime e disse que agiu porque a vítima teria o ameaçado de morte.

O corpo da vítima, de 30 anos, foi encontrado caído no chão ao lado da moto dela, no cruzamento da Rua Bahia com a Avenida Brasília, às 17h44. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentava perfurações visíveis de arma de fogo pelo corpo e havia grande quantidade de sangue na região da cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local. De acordo com a perícia, o homem foi atingido dez vezes por disparos de calibre 9 milímetros. Cápsulas foram achadas no local e recolhidas para análise, assim como o celular da vítima, que estava preso à cintura.

Testemunhas relataram aos policiais que viram dois suspeitos em uma moto vermelha se aproximarem da vítima, efetuarem os disparos e fugirem do local. Imagens de câmeras de segurança mostraram ainda a participação de um terceiro suspeito, que conduzia um Fiat Palio prata.

O sistema de inteligência da Polícia Militar identificou como possível autor do crime um homem apelidado de “Coiote”, proprietário de um veículo de mesmo modelo e cor flagrado nas imagens. Ele usava tornozeleira eletrônica, o que permitiu sua localização.

Aos militares, o suspeito disse que foi ameaçado de morte pela vítima três dias antes. Por esse motivo, segundo ele, resolveu encontrá-la naquela esquina e efetuar os disparos contra ela. Questionado sobre o paradeiro da arma, ele afirmou que não sabe onde está.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem recebeu voz de prisão e o corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim. As investigações seguem com a Polícia Civil.