MG: homem é morto a tiros e golpe no pescoço na Zona da Mata

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura os autores responsáveis pela morte de um homem, de 35 anos, que morreu com tiros e um corte no pescoço em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira.

Conforme o boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado caído no chão com duas perfurações provenientes de arma de fogo, além de um corte no pescoço, na manhã de segunda-feira (26/5). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.

Segundo a PM, o homem era usuário de drogas e costumava frequentar a região das lavouras de café, onde foi encontrado.

Testemunhas relataram aos militares que, na noite de domingo (25), por volta de 20h30, o homem saiu de casa afirmando que iria à casa de um amigo.

De acordo com a perícia, a vítima foi atingida duas vezes pelos tiros na região pélvica e lombar do lado esquerdo, além de um corte no pescoço, também no lado esquerdo do corpo. Ainda não se sabe as motivações do crime.

Até o momento, nenhum suspeito foi localizado e a Polícia Militar em Manhuaçu conta com o apoio da população no compartihamento de informações que possam levar à prisão do responsável.