Homem é condenado por morte de casal que devia facção criminosa

Um homem foi condenado a 50 anos de prisão pelo homicídio de um casal no município de Carlos Chagas, no Vale do Jequitinhonha, informou nesta segunda-feira (26/5) a assessoria do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O crime aconteceu em 30 de julho de 2023, na Fazenda Santa Rita, Zona Rural da cidade.

Durante o julgamento, o conselho de sentença também condenou o homem pela "tentativa de assassinato" da filha do casal, uma bebê de um ano de idade, que se feriu ao cair do colo da mãe, completou o MPMG. A data em que a sentença foi proferida não foi informada.

Segundo a denúncia do MPMG, a motivação do crime foi a existência de dívida relacionada ao tráfico de drogas e o envolvimento das vítimas com o comércio de entorpecentes.

Na ocasião, o homem, que era amigo das vítimas, foi até o local numa moto para realizar o crime, ligado ao tráfico de drogas na região. Chegando lá, ele atirou várias vezes contra o casal. Nesse momento, a criança, que estava no colo da mãe, caiu no chão e lesionou a cabeça, sendo encontrada pela polícia chorando e suja de sangue.

“O condenado é membro da facção criminosa ‘Família Cruzeiro’, que tem ligação com o Terceiro Comando Puro. O assassinato foi praticado por razões também ligadas ao crime organizado. Consta na denúncia que, depois do crime, a mãe da mulher assassinada foi ameaçada por um gerente do tráfico, cobrando uma dívida de R$ 2,8 mil deixada pela filha”, informou o MPMG.