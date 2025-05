MG: mulher é estrangulada até a morte por companheiro

Uma mulher foi assassinada dentro de casa na madrugada desta quarta-feira (21/5) no bairro Jardinópolis, em Divinópolis, Centro-Oeste de Minas Gerais. O caso é tratado como feminicídio pela Polícia Militar. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, identificado como Gleidson Alves da Silva, que está foragido.

De acordo com a Polícia Militar, o chamado ocorreu por volta das 7h, após o irmão do suspeito acionar as autoridades. Ele contou aos policiais que Gleidson havia confessado o crime a ele.

Os policiais encontraram a porta da residência trancada e precisaram arrombá-la. No interior da casa, estavam as duas filhas da vítima, de 6 e 9 anos. As meninas foram retiradas do local e levadas para a casa de um vizinho, onde aguardaram a chegada do Conselho Tutelar. Um tio das crianças também esteve presente para acompanhar a situação.

Conforme a polícia, a suspeita inicial é de que a mulher tenha sido estrangulada. O corpo não apresentava sinais aparentes de ferimentos, e a causa exata da morte será determinada pela perícia da Polícia Civil.

A família havia se mudado para o bairro há cerca de um mês. Segundo a PM, o relacionamento entre o casal era recente. Gleidson Alves da Silva havia saído da prisão em março de 2024.

Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta azul. A polícia acredita que ele tenha seguido para Nova Serrana, cidade onde trabalhava. Uma busca foi realizada no local de trabalho, mas ele não foi encontrado. As buscas continuam.

Informações que possam ajudar na localização do suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no número 181.



*Amanda Quintiliano especial para o EM