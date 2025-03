Adolescente de 13 anos sofre importunação sexual em praça de Divinópolis

Uma menina de 13 anos foi vítima de importunação sexual em uma praça de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O crime foi denunciado pela adolescente a uma professora, nessa quinta-feira (20/3), que acionou imediatamente a direção da escola, conforme detalhado nesta sexta-feira (21/3) pela Polícia Militar (PM). O Conselho Tutelar e os pais da jovem foram informados, e a polícia acionada para investigar o caso.







De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, conhecido da família, abordou a vítima no local e, sem constrangimento, mostrou fotos de seu órgão genital pelo celular. Assustada, a menina decidiu ir para a casa de uma amiga, mas o homem a seguiu e a apalpou.

Diante da gravidade da situação, o Conselho Tutelar e os pais comunicaram a polícia, e a adolescente foi levada a um posto de saúde, no bairro Icaraí, para atendimento inicial. Enquanto a mãe da vítima estava no local, o suspeito passou de moto e tentou convencê-la a não registrar um boletim de ocorrência. Com a recusa da mulher, ele fugiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A adolescente recebeu atendimento médico no Complexo Hospitalar São João de Deus, e a polícia segue em busca do agressor. A investigação continua em andamento.

*Amanda Quintiliano especial para o EM