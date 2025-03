PM acusado de agredir oficial de Justiça se torna réu por lesão corporal

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) aceitou denúncia contra o policial militar Daniel Wanderson do Nascimento, de 49 anos, suspeito de ter agredido a oficial de Justiça Maria Sueli Sobrinho, de 48, durante a entrega de uma intimação no último dia 8, em Ibirité, na Grande BH. A acusação é de que o militar praticou lesão corporal em razão da condição de mulher, crime previsto no Código Penal e que pode levar a quatro anos de detenção.





Com o aceite da denúncia, nessa quinta-feira (20/3), foi dado o prazo de dez dias para que o PM, agora réu, apresente a sua defesa por escrito. Ainda, foi solicitado que a Justiça Militar informe sobre eventuais medidas adotadas devido às supostas agressões. Inicialmente, Daniel foi preso em flagrante, mas teve a prisão convertida em preventiva dois dias depois.





A acusação é de que o militar praticou o crime de lesão corporal contra a oficial de Justiça. A vítima alega ter recebido uma cabeçada e um soco quando entregava uma intimação. Na ocasião, Daniel teria se apresentado como a pessoa que a oficial de Justiça procurava, mas depois disse que, na verdade, a intimação era para seu enteado.





Em depoimento ao Estado de Minas, a vítima, Maria Sueli Sobrinho, relatou que o militar ficou agressivo ao ser questionado do porquê de ter se identificado falsamente. A oficial, então, teria dito que poderia chamar a Polícia Militar caso ele agredisse-a. "Ele se aproximou e disse: 'Toma aqui sua viatura' e me deu uma cabeçada no rosto", relatou Maria. Em seguida, o oficial teria dado um soco no rosto dela, fazendo-a cair no chão atordoada.





A investigação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) chegou ao fim com o indiciamento do militar pelo crime de lesão corporal com a qualificadora do crime ter sido praticado contra a mulher e por razões da condição do sexo feminino. Esta adição ao crime de lesão corporal está prevista na Lei nº 14.994, sancionada em outubro do ano passado. A pena é de dois a cinco anos de reclusão.





A reportagem entrou em contato com a defesa do acusado, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

