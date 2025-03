Ladrão cadeirante é preso após roubar veículo de aplicativo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois assaltantes suspeitos de roubar um carro de aplicativo, em Betim, na Grande BH, foram presos pela Polícia Militar (PMMG) nesta sexta-feira (21/3). Os militares que fizeram a apreensão, sargento João e cabo Ribeiro, se surpreenderam ao interceptar o veículo roubado, pois um dos ladrões é cadeirante e teria sido o homem que rendeu a vítima, usando uma faca.

Por volta das 9h, os dois homens tentaram um primeiro roubo, que tinha como vítima uma mulher. Ela desconfiou da aproximação da dupla, um homem empurrando uma cadeira de rodas, e arrancou em alta velocidade, conseguindo escapar.

Pouco tempo depois, na mesma avenida, a Américas, no Bairro Granja Pouco Alegre, a dupla se aproximou de um veículo de aplicativo, que estava parado em um semáforo. O motorista não suspeitou de nada e foi surpreendido quando o cadeirante lhe apontou a arma, colocada na altura do pescoço.

O cadeirante deu ordem para que o motorista saísse do carro. Quando a vítima desceu do carro, o homem que empurrava a cadeira de rodas assumiu o volante e o cadeirante, mostrando grande habilidade e destreza, deu a volta e entrou do lado do passageiro, saltando para o banco e recolhendo a cadeira de rodas.

Os dois ladrões fugiram com o carro. O motorista de aplicativo, então, entrou em contato com a Polícia Militar, denunciando o roubo.

Uma viatura da PM foi ao local e iniciou uma busca pelo carro roubado, que foi localizado no Bairro Citrolândia. Os policiais perseguiram o veículo e deram ordem para que parasse o carro, o que foi obedecido.

Tão logo parou o carro, o motorista saltou e tentou escapar, mas foi alcançado pelos militares, que se surpreenderam ao ver um cadeirante no banco de passageiros.

Foi dada voz de prisão aos dois ladrões. O cadeirante teve a faca apreendida. Os dois foram levados para a Delegacia de Plantão de Contagem.

