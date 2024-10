Acidente foi na altura do quilômetro 564 da BR-040, em Nova Lima, na Grande BH

O homem de 25 anos que roubou um ônibus e provocou um acidente que matou uma pessoa na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi indiciado por homicídio pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O caso ocorreu na última quarta-feira (16/10), na altura do KM 464, em frente à Lagoa dos Ingleses, e deixou outras três pessoas feridas.

De acordo com as investigações, o homem, que trabalhava como motorista e morava no Bairro Granja Verde, em Betim, na Grande BH, estava em surto quando furtou um ônibus na cidade e foi perseguido pela Polícia Militar (PM). Ele atingiu dois veículos e, conforme apurado nas investigações, usou o ônibus como arma. Outras informações serão repassadas em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (25/10).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o roubo ocorreu por volta das 10h50 do dia 16 deste mês, quando o suspeito invadiu a garagem da Viação Santa Edwiges, pulou uma janela e levou o coletivo. O veículo foi monitorado em tempo real por um rastreador até que, por volta das 12h25, se envolveu no acidente.

A colisão entre o ônibus e uma van provocou uma sequência de batidas que envolveu também um Chevrolet Ônix. O impacto foi tão forte que deixou a frente do ônibus completamente destruída, e o veículo atingiu um barranco na pista contrária, a mais de 100 metros de distância da colisão, espalhando destroços pela rodovia.

Com a batida, o furgão foi arremessado sobre o carro, causando a morte do motorista Igor Tadeu Faria Inácio, de 29 anos. A vítima completaria 30 anos no dia seguinte (17/10). Uma passageira foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

O condutor e o passageiro da van não se feriram. O motorista, que preferiu não ser identificado, relata que o suspeito tentou bater de frente com ele, mas conseguiu desviar. "Estava vindo, sentido Belo Horizonte, e, de repente, eu vi um ônibus vindo, fazendo zigue-zague, todo desgovernado. No que estava se aproximando, ele foi e jogou para o meu lado e tentou bater de frente comigo, mas eu desviei, joguei para a direita. Ele bateu na traseira e a van capotou”, relatou em entrevista à TV Alterosa.

Prisão em flagrante

O autor do roubo foi preso em flagrante no local. Ao ser detido, o jovem afirmou à polícia que havia tido uma discussão com os pais de manhã e estava decidido a provocar um acidente.

"Peguei um ônibus e subi, sentido Rio de Janeiro, decidido a acabar com a minha vida jogando o ônibus na frente de uma carreta", declarou em conversa com a TV Alterosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ao ser questionado pela imprensa sobre como se sentia por uma pessoa ter morrido no acidente, ele foi apático: “Não ligo para ninguém, não, ninguém liga para mim”. E ainda disse que “não tem como voltar atrás”.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais