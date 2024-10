Um diretor de escola de Araxá, no Alto Paranaíba, de 45 anos, foi preso, nesta quinta-feira (24/10), em hotel de Ibiá, também cidade da região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Ele foi denunciado por estupro contra um adolescente, de 17 anos, que tem paralisia cerebral.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no momento em que o suspeito foi abordado dentro do hotel, ele estaria se preparando para fugir.



O crime teria ocorrido em 17 de outubro (quinta-feira da semana passada), durante uma confraternização na casa de amigos da família da vítima.



Durante a festa, o diretor e o adolescente teriam se afastado sob pretexto de sair para comprar um lanche. No entanto, ao retornar, a vítima, mesmo com as dificuldades de comunicação que ela possui, relatou o abuso à mãe. Ela, então, procurou a polícia.



O adolescente foi ouvido pelos policiais e, segundo a polícia, com base em evidências reunidas, a Justiça expediu o mandado de prisão contra o suspeito.



Depois de ser preso, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil (PC) de Araxá.