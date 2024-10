A ex-BBB Letícia Santiago, que participou do reality em 2014, passou por uma cirurgia de emergência no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. Ela foi internada no último sábado (19/10) e operada no domingo. Até esta sexta-feira (24), ela segue internada devido a uma osteomielite, uma infecção nos ossos que causa fortes dores.





“Atualizando: dormi cedo com um medicamento que causa sonolência como efeito colateral (foi ótimo porque ‘passa’ a dor). Mas quando foi ficando mais tarde e o efeito diminuiu, acordei de hora em hora na madrugada por causa da dor”, relatou nas redes sociais na manhã de hoje.





Ela também compartilhou o resultado da ressonância magnética que fez e confirmou o diagnóstico. “Agora temos absoluta certeza de que trata-se de uma osteomielite e que a dor exacerbada decorre da sensibilização de um nervo que passa bem perto da região afetada. O inchaço e a infecção serão controlados com antibióticos e compressas frias. O nosso desafio é controlar a dor evitando a morfina, que, até então, tinha sido o único medicamento que amenizava (sem cessar totalmente) as fortíssimas dores), escreveu nos stories.













Na rede social, ela também compartilhou uma publicação com fotos de amigos que a visitaram no hospital. “Nem sempre cura a dor mas conforta a alma…o amor! Ele pode estar numa refeição, num abraço desejado, numa palavra oportuna ou numa visita de alguém querida. Quando estamos vulneráveis , precisamos nos atentar aos detalhes … são eles que nos tiram o foco do sofrimento , que não deixa de ser uma escolha… ainda que haja dor”, escreveu na legenda.





“Eu escolhi ver o amor em cada coisinha pequena, no sorriso da enfermeira que brinca comigo , na delicadeza de quem me serve com paciência mesmo sendo eu só mais uma paciente do 1730… eu escolho desfrutar de cada momento com quem se dispôs a estar comigo, ainda que não seja aquele encontro no restaurante que eu adoro. Eu escolhi sorrir, ainda que possa e tenha motivos para chorar … talvez até chore, se precisar. É que viver com gratidão é como uma lente , que faz com que a gente insista , sorria , seja lá como for. É ver muito no pouco… e o pouquinho, tão cheio de carinho … aquece , acolhe, ilumina. Lidar com o inesperado ensina a ter serenidade”, finalizou o post.





Osteomielite

Segundo o Ministério da Saúde, a osteomielite pode ser causada por bactérias, micobactérias ou fungos que infeccionam os ossos e se disseminam pela corrente sanguínea, tecidos próximos infectados ou de uma ferida aberta contaminada. Os sintomas incluem dor em uma parte do osso, febre e perda de peso.









Com a infecção, a parte interna do osso pode inchar, pressionando a parede externa do órgão e comprimindo os vasos sanguíneos, o que pode comprometer o fornecimento da região. Nesses casos, o osso morre, o que dificulta o tratamento.





A infecção também pode se espalhar para outras regiões e formar coleções de pus (abscessos) nos tecidos como os músculos.









O tratamento é feito com antibióticos administrados por várias semanas e cirurgia para remover o osso infectado, que é o caso de Letícia. A doença é mais comum em crianças e idosos ou com doenças pré-existentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia