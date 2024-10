A maioria dos adolescentes brasileiros (81,3%) tem dois ou mais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como problemas cardiovasculares e diabetes. Isso é o que revela um estudo recente da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), publicado no periódico "BMC Pediatrics", que avaliou o estilo de vida dos jovens considerando hábitos alimentares, atividade física, tabagismo, entre outros.



Os autores usaram dados do principal inquérito nacional de vigilância de fatores de risco em escolares, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PeNSE), que contou com a participação de 121.580 adolescentes com idades entre 13 e 17 anos, de escolas públicas e privadas em todo o país. Os jovens responderam a questionários com perguntas sobre sete variáveis:

Consumo de frutas e vegetais Ingestão regular de refrigerantes Ingestão de doces Consumo de álcool Prática de exercícios Sedentarismo Tabagismo



O principal fator de risco detectado foi a falta de atividade física, já que 71,5% dos entrevistados se exercitam pouco. Além disso, mais da metade (58%) não ingere a quantidade adequada de frutas e verduras, e um terço (32,9%) consome doces como balas e chocolates em excesso. A pesquisa também observou que 17,2% abusam de refrigerantes e 28,1% do álcool. Uma minoria (6,2%) é fumante.



Não houve diferença entre alunos de escolas públicas e privadas. Os resultados foram um pouco melhores nas zonas rurais; já a região Sudeste é onde os jovens mais apresentaram dois ou mais fatores de risco. “A gente esperava um cenário ruim, mas não tanto”, diz a enfermeira Alanna Gomes da Silva, primeira autora do estudo e residente pós-doutoral na Escola de Enfermagem da UFMG. “Sabe-se que o estilo de vida está entre as principais causas dessas doenças e apenas 3,9% dos jovens não têm fatores de risco, enquanto 9% apresentam todos os sete”, comenta Silva.



“Os resultados não surpreendem, mas assustam”, avalia o cardiologista pediátrico Gustavo Foronda, do Hospital Israelita Albert Einstein. “Isso é o que temos visto nos últimos anos, principalmente nos grandes centros urbanos, com crianças e jovens apresentando uma qualidade de vida cada vez pior. Tanto que os adolescentes de hoje são mais doentes do que os de 40 ou 50 anos atrás.”



Há vários motivos por trás da mudança de hábitos. “A violência urbana, por exemplo, impacta a atividade física, já que as crianças deixam de brincar na rua, em praças ou parques, e passam a depender de atividades orientadas, como aulas de esporte, ou ser sócias de clubes, e isso não é acessível a todos”, afirma o médico do Einstein.



O uso de eletrônicos, como celulares, tablets e videogames, é tolerado pelos pais como uma forma de distração e de deixar as crianças mais tranquilas. Já a facilidade de acesso a produtos ultraprocessados acaba prejudicando a qualidade alimentar. “Hoje é mais fácil montar um lanche com salgadinhos e suco de caixinha, por exemplo”, observa Gustavo.



O problema é que costuma haver uma associação desses hábitos ruins – uma criança que já é sedentária pode passar horas no videogame beliscando guloseimas, por exemplo. Tudo isso impacta, inclusive, a socialização e a saúde mental.



Esse estilo de vida pouco saudável aumenta a possibilidade de doenças numa faixa etária mais precoce. “Observamos um crescimento no número de crianças com sobrepeso, com hipertensão e colesterol alto”, relata o cardiologista pediátrico. “Mas nossa maior preocupação é porque um adolescente com todos esses fatores de risco leva a um adulto com mais fatores de risco para doenças cardiovasculares, obesidade, síndrome metabólica e até certos tipos de câncer, já que o risco dessas doenças aumenta muito quando todos esses fatores já estão presentes na infância e adolescência.”



Hoje, sabe-se que a longevidade está associada a cinco pilares relacionados ao estilo de vida:

Sono adequado

Alimentação saudável

Atividade física regular

Controle do estresse e socialização

“Esses números nos preocupam demais porque nenhum desses pilares está sendo cumprido desde a infância para que esses adolescentes sejam adultos saudáveis. Infelizmente, as pessoas também não estão entendendo a importância desses cuidados”, lamenta o especialista.



Para Alanna Gomes da Silva, faltam medidas voltadas para esse público. “É preciso promover ações que envolvam a escola, os pais e toda a sociedade e incluam questões como a merenda escolar, o acesso ao consumo de frutas e hortaliças que, às vezes, é dificultado por questões socioeconômicas", diz. A pesquisadora alerta que é preciso estimular a atividade física tanto na escola quanto no lazer, com maior controle do uso de telas pelos pais e responsáveis.

