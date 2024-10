Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que cerca de 90% da população brasileira escova os dentes até duas vezes por dia e 63% utilizam fio dental. Os números indicam um avanço considerável na conscientização sobre a higiene bucal, mas, apesar disso, ainda existem falhas na maneira como esse cuidado é realizado no dia a dia.





Coma a proximidade do Dia Nacional da Saúde Bucal, em 25 de outubro, o periodontista do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM), Marcelo Fonseca, ressalta a importância da escovação ser feita adequadamente. “O ideal é escovar os dentes, em média, três vezes ao dia, especialmente após as principais refeições e evitar o consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos e açúcares. No entanto, é fundamental esperar pelo menos 30 minutos após as refeições, sobretudo se forem ingeridos alimentos ácidos. Essa tática ajuda a evitar o desgaste do esmalte do dente".





O cirurgião dentista destaca que alguns dos erros mais comuns na escovação incluem não dedicar tempo suficiente para remover completamente a placa, aplicar pressão excessiva, usar técnicas inadequadas, como movimentos horizontais fortes, que podem prejudicar a gengiva, e negligenciar a escovação das superfícies internas dos dentes e da linha da gengiva.





“A escovação deve durar entre dois e três minutos para ser eficaz. Menos tempo pode não ser suficiente para remover o biofilme adequadamente dos dentes”, afirma.





Quando a escovação não é correta, as chances de problemas como cárie, gengivite e periodontite, além de mau hálito, aumentam consideravelmente. “Esses são só alguns dos impactos. Estudos também mostram que uma higiene bucal apropriada está associada a uma menor incidência de doenças sistêmicas, como doenças cardiovasculares e diabetes, devido à relação entre a inflamação dos tecidos bucais e o aumento de marcadores inflamatórios no organismo”, ressalta Marcelo.





Por isso, adotar uma rotina adequada de higiene bucal é essencial não apenas para evitar problemas na região da boca, mas também para prevenir complicações de saúde em geral. No entanto, o profissional enfatiza que essa higiene precisa ser feita com cautela e na periodicidade correta.





“Escovar os dentes mais vezes do que o recomendado pode ser prejudicial, principalmente quando se aplica muita força, podendo causar abrasão do esmalte e retração gengival”, alerta.





Mas afinal, como escovar os dentes corretamente?





O cirurgião dentista esclarece que a "técnica de bass modificada" é a forma de escovação mais recomendada para garantir uma limpeza bucal de qualidade, removendo a placa bacteriana de maneira mais eficiente. Veja como incorporá-la à rotina de escovação diária:





- Posicione a escova em um ângulo de 45 graus em relação à linha da gengiva. As cerdas devem tocar tanto a superfície do dente como a gengiva



- Execute movimentos suaves e curtos de vai-e-vem, por cerca de dez a 20 segundos em cada grupo de dentes. O ideal é focar em dois a três dentes por vez



- Lembre-se de escovar todas as superfícies dos dentes: as externas, internas e as superfícies de mastigação



- Para as superfícies internas dos dentes da frente, posicione a escova na vertical e faça movimentos de cima para baixo e de baixo para cima com a ponta das cerdas

- Não esqueça de higienizar a língua. Você pode usar a escova ou um raspador de língua para remover bactérias e manter o hálito fresco





Escolhendo a escova ideal





Outro fator que influencia diretamente o resultado da escovação é a própria escova de dentes. Portanto, fazer a escolha correta é importante. Marcelo mostra que aspectos enfatizar:





- O tamanho da cabeça da escova: deve ser pequeno o suficiente para alcançar todas as áreas da boca, especialmente os dentes posteriores





- As cerdas: escovas com cerdas macias são geralmente mais recomendadas, pois removem a placa bacteriana sem causar desgaste no esmalte dos dentes ou retração na gengiva





- O formato do cabo: o cabo da escova deve ser confortável para segurar e manusear, proporcionando controle adequado durante a escovação





Ainda segundo o especialista, escovas elétricas também podem ser boas opções, especialmente para pessoas com dificuldades motoras, crianças ou indivíduos com falta de destreza manual. Elas podem ser mais eficazes na remoção de placa e na redução de doenças como gengivite.





Outro ponto é a troca de escovas no período adequado. “É importante trocá-las a cada quatro meses ou quando as cerdas começarem a se desgastar, já que esse desgaste reduz a eficiência na remoção da placa.”





Potencializando a higiene bucal





Além da escova correta e da técnica bem executada, existem outros cuidados que podem ser incorporados à rotina e que, de acordo com o periodontista, podem reforçar a saúde bucal:





- Usar fio dental é fundamental para a remoção da placa bacteriana que se acumula entre os dentes, lugar que, normalmente, a escova não alcança



- O uso de enxaguante bucal pode ser um forte aliado no controle da placa bacteriana e na manutenção da saúde gengival. Ele atua como um complemento à limpeza, proporcionada pela escovação e pelo uso do fio dental



- O recomendado é fazer o uso de creme dental com flúor, pois essa substância fortalece o esmalte dos dentes e auxilia na prevenção de cáries



- Lembre-se, manter uma alimentação equilibrada e evitar o consumo excessivo de açúcares contribui para a saúde dos dentes



- O fumo é extremamente prejudicial à saúde bucal, podendo causar desde o amarelamento dos dentes até doenças mais graves como câncer de boca, e deve ser evitado



- É imprescindível visitar o dentista regularmente para a realização de limpezas profissionais e check-ups





