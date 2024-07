Quando foi a última vez que você foi ao dentista? Frequentar o dentista regularmente é uma prática que deveria ser incorporada ao calendário de todos. No entanto, para muitos brasileiros, essa visita ainda não faz parte da rotina. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em colaboração com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam uma tendência: 55% dos brasileiros não realizam consultas odontológicas anuais, conforme recomendado.

E apesar do Brasil ostentar o título de país com a maior concentração de dentistas no mundo, com 395.953 profissionais em atividade e 71.292 clínicas especializadas, a adesão da população às práticas de cuidados dentários preventivos permanece abaixo do ideal.

De acordo com o cirurgião dentista, Victor Nastri, a boca é uma área do corpo onde poucas pessoas conseguem fazer uma inspeção adequada e manter uma higiene eficaz, o que ressalta ainda mais a importância das consultas regulares ao dentista.





“Aqueles com maior propensão a desenvolver doenças periodontais e cáries, por exemplo, devem ser agendados para retornar em menos de seis meses. Por outro lado, pacientes saudáveis, que conseguem manter uma higiene bucal adequada, devem consultar o dentista pelo menos a cada seis meses para prevenção”, destaca Victor.



Além disso, o cirurgião dentista ressalta que a consulta ao dentista não só previne e trata problemas comuns, como cáries e tártaros, mas também pode identificar e tratar rapidamente condições mais sérias, como gengivite e periodontite, e questões de saúde bucal mais complexas, como bruxismo, distúrbios da articulação temporomandibular (ATM) e até mesmo sinais precoces de câncer bucal.



Victor Nastri enumera alguns riscos da visita não regular ao dentista, veja:

1. Cáries avançadas: sem consultas regulares, as cáries podem progredir sem detecção, levando a danos significativos nos dentes. Isso pode resultar em dores intensas, infecções e até mesmo na perda do dente.

2. Doenças gengivais: a falta de limpeza profissional e remoção de placa bacteriana pode levar ao desenvolvimento de doenças gengivais, como gengivite e periodontite. Essas condições podem causar inflamação, sangramento gengival, mau hálito e, em casos graves, perda óssea ao redor dos dentes.





3. Mau hálito crônico: a acumulação de placa bacteriana e tártaro nos dentes e na língua pode levar a um mau hálito persistente que não é facilmente corrigido apenas com escovação regular e uso de fio dental.



4. Problemas sistêmicos de saúde: a saúde bucal está intimamente ligada à saúde geral do corpo. A falta de cuidados dentários adequados pode aumentar o risco de desenvolvimento ou agravamento de condições como doenças cardíacas, diabetes e até complicações na gravidez.



5. Custos financeiros mais elevados a longo prazo: ignorar visitas regulares ao dentista pode resultar em problemas mais graves que exigem tratamentos mais caros, como restaurações extensas, tratamentos de canal ou mesmo cirurgias. A prevenção é sempre mais econômica do que o tratamento de problemas dentários avançados.

Por fim, o cirurgião dentista recomenda a avaliação profissional como o melhor caminho para se ter uma boa higiene oral. "É no consultório que você vai aprender a melhor técnica de escovação, a melhor escova, o jeito certo de passar o fio dental ou a pasta ideal".