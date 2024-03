Entre 2013 a 2019, somente 53% dos brasileiros utilizaram fio dental, escova de dente e creme dental, enquanto 89% realizaram a limpeza menos de duas vezes ao dia. A falta de cuidado com a saúde bucal foi analisada pela Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O descuido traz impactos diretos à saúde geral do ser humano, como a gengivite ou a cárie, por exemplo, que podem facilitar o surgimento de doenças como a diabetes tipo 2 e até mesmo doenças cardiovasculares. De acordo com um levantamento do Instituto do Coração, 45% das doenças cardíacas estão associadas a infecções bucais.



De acordo com Rodnei Rossoni, cirurgião-dentista, doutor em microbiologia e pesquisador sênior na Kenvue, a prevenção continua sendo um fator essencial para a saúde bucal, mas ainda assim é negligenciada. “Escovar os dentes, utilizar o fio dental e, por fim, fazer uso do enxaguante bucal, são três passos essenciais para uma saúde bucal eficaz, visto que o enxaguante contém óleos essenciais com funções antissépticas específicas para eliminar germes diversos que apenas métodos mecânicos não eliminam”, explica.



Seguindo o Guia de Saúde Bucal da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica (SBPqO), Rodnei separou alguns insights valiosos para ajudar a todos manterem sorrisos saudáveis. Confira as cinco dicas essenciais compartilhadas pelo cirurgião-dentista:



1. Escove corretamente e regularmente

Uma escovação adequada dos dentes é fundamental para remover a placa bacteriana e prevenir cáries. Use uma escova de cerdas macias e uma pasta de dente com flúor, escovando os dentes duas vezes ao dia (para também evitar o desgaste excessivo na área dento-gengival) por dois minutos cada vez.



2. Não esqueça do fio dental

O uso diário de fio dental é essencial para limpar os espaços entre os dentes e ao longo da linha da gengiva, onde a escova não alcança. Isso ajuda a prevenir a cárie dentária e a doença periodontal.



3. Utilizar enxaguante bucal diariamente

A literatura mostra que indivíduos que passam a acrescentar o enxaguatório em sua rotina, duas vezes ao dia, combinados com os passos manuais supracitados, a partir da quarta semana já apresentam menos superfícies dentais com biofilme e inflamação gengival. Isso acontece por conta dos óleos essenciais que conseguem atingir áreas que vão além dos dentes, agindo como uma prevenção antisséptica. É necessário reconhecer o enxaguante como o terceiro passo fundamental para atingir uma saúde bucal livre de doenças e complicações.

Leia também: O impacto dos sucos verdes, energéticos e refrigerantes na saúde bucal



4. Mantenha uma dieta equilibrada

Uma alimentação saudável desempenha um papel crucial na saúde bucal. Evite alimentos açucarados e bebidas ácidas, optando por uma dieta rica em frutas, vegetais, proteínas magras e laticínios, que fortalecem os dentes e gengivas.



5. Agende consultas regulares com um dentista

Visitas regulares ao dentista são essenciais para uma ótima saúde bucal. Recomenda-se fazer check-ups odontológicos a cada seis meses para exames de rotina, limpezas profissionais e detecção precoce de problemas pontuais, que por vezes precisam de um cuidado mais especializado do que o autocuidado rotineiro.